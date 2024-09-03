Накрашенная дочь Самойловой, неуместная поза Бледанс рядом с сыном и идеальные дети Лерчек: как звезды проводили учеников в школу (фото)

Фото: соцсети Оксаны Самойловой

Звезды отчитались в соцсетях, что у них начался учебный год.

2 сентября 2024 года стало большим событием для каждой семьи, в которой есть школьники. И звездные семьи - не исключение. Модные портфели, строгая форма, улыбка до ушей, и, конечно, же гордые родители рядом - так выглядят аккаунты наших знаменитостей, которые Teleprogramma.org с удовольствием рассмотрела.

Сергей Лазарев с детьми на школьной линейке, 2024 год

Сергей Лазарев - гордый отец двоих прекрасных ребят. В этом году их совместное фото по поводу начала учебного года вышло особенно ярким, как и царившее на мероприятии настроение.

«Ну, здравствуй, школа. С самолета сразу на школьную линейку с детками! Никита идет в 4 класс! А Анюта пойдет в школу в следующем году!» — поделился он в соцсетях.

Сергей Лазарев с детьми на школьной линейке, 2024 год. Фото: соцсети Сергея Лазарева

Лера Кудрявцева с дочерью-дошкольницей, 2024 год

Знаменитая телеведущая привольно гуляет последний год, прежде чем познать все радости учебного процесса со стороны родителя. Кудрявцева отвела 6-летнюю Машу в подготовительный класс Гимназии им. Е.М. Примакова - весьма уважаемого среди звезд учреждении. И сделала памятный снимок.

Лера Кудрявцева с дочерью-дошкольницей, 2024 год. Фото: соцсети Леры Кудрявцевой

Ксения Бородина с детьми на школьной линейке, 2024 год

Но Кудрявцева все же приняла участие в торжественной линейке в этом заведении - но уже в качестве ведущей. Она провела мероприятие для учеников Гимназии им. Е.М. Примакова, среди которых были и дочки Ксении Бородиной. 15-летняя Маруся и 8-летняя Теона сфотографировались с мамой на память.

Ксения Бородина с детьми на школьной линейке, 2024 год. Соцсети Ксении Бородиной

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук отправили дочку в первый класс, 2024 год

Звездных первоклассников в этом году хватает. Но не всех дано увидеть публике. Креативно к памятному снимку в этот день подошли Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, которые уже 7 лет успешно скрывают лицо старшей дочери Амелии. Они просто сфотографировались без нее.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук отправили дочку в первый класс, 2024 год. Фото: соцсети

Ксения Собчак с сыном-первоклашкой, 2024 год

Ксения Собчак тоже отвела сына Платона в первый класс, но утаивать эмоции ребенка не стала. А они оказались очень даже правдивыми. Парень как будто бы знает, что его ждет за партой.

Ксения Собчак с сыном-первоклашкой, 2024 год. Фото: соцсети Ксении Собчак

Полина Гагарина с дочкой-первоклашкой, 2024 год

Кошечка-первоклассница в этом году также в семье Полины Гагариной. Похоже, Мия очень довольна своим новым статусом. Еще бы! Ее приняли в почитаемое среди звезд учреждение — гимназию имени Е. И. Примакова. Там уже учатся дочки Ксении Бородиной, да и малышка Леры Кудрявцевой тоже осваивается в стенах садика при этом заведении. Обучение, разумеется, не бесплатное. Выяснилось, какую немалую сумму будет платить Гагарина за образование наследницы.

Полина Гагарина с дочкой-первоклашкой, 2024 год. Фото: соцсети Полины Гагариной

Валерия Чекалина с детьми идут в школу, 2024 год

Порадовала в этот раз и Лерчек. Ее стильное фото оценили в Сети, а что еще нужно для счастье блогеру? Двойняшки Алиса и Богдан уже рвутся за парты, а малыш Лев пока только в группе поддержки. Правда, хейтеры тоже выступили - мол, слишком уж идеально все выглядит, не верим!

Валерия Чекалина с детьми идут в школу, 2024 год. Фото: соцсети Лерчек

Оксана Самойлова отправила накрашенную Лею в школу, 2024 год

А вот супруга Джигана снова отличилась. Снимок ее 10-летней дочери Леи вызвал волну возмущения в Сети. Девочка пошла в школу с полным мейкапом. Конечно, часть преображений - это результат фотошопа, но помада и стрелки точно настоящие. Обсуждение вызывает и решение звездного семейства не отводить младшего Давида в детсад.

Эвелина Бледанс подверглась критике из-за фото особенного сына, 2024 год

Не менее жарко комментаторы обсуждают и свежее фото Эвелины Бледанс и ее 12-летнего сына. У Семена синдром Дауна, но хейт разгорелся не на этой почве. Неоднозначный наряд и поза матери школьника перетянули все внимание публики от улыбающегося виновника торжества с модным портфелем.

Эвелина Бледанс подверглась критике из-за фото особенного сына, 2024 год

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