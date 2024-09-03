Накрашенная дочь Самойловой, неуместная поза Бледанс рядом с сыном и идеальные дети Лерчек: как звезды проводили учеников в школу (фото)

2 сентября 2024 года стало большим событием для каждой семьи, в которой есть школьники. И звездные семьи - не исключение. Модные портфели, строгая форма, улыбка до ушей, и, конечно, же гордые родители рядом - так выглядят аккаунты наших знаменитостей, которые Teleprogramma.org с удовольствием рассмотрела.
Сергей Лазарев с детьми на школьной линейке, 2024 год
Сергей Лазарев - гордый отец двоих прекрасных ребят. В этом году их совместное фото по поводу начала учебного года вышло особенно ярким, как и
«Ну, здравствуй, школа. С самолета сразу на школьную линейку с детками! Никита идет в 4 класс! А Анюта пойдет в школу в следующем году!» — поделился он в соцсетях.
Сергей Лазарев с детьми на школьной линейке, 2024 год. Фото: соцсети Сергея Лазарева
Лера Кудрявцева с дочерью-дошкольницей, 2024 год
Знаменитая телеведущая привольно гуляет последний год, прежде чем познать все радости учебного процесса со стороны родителя. Кудрявцева отвела 6-летнюю Машу
Ксения Бородина с детьми на школьной линейке, 2024 год
Но Кудрявцева все же приняла участие в торжественной линейке в этом заведении - но уже в качестве ведущей. Она провела мероприятие для учеников Гимназии им. Е.М. Примакова, среди которых были и дочки
Ксения Бородина с детьми на школьной линейке, 2024 год. Соцсети Ксении Бородиной
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук отправили дочку в первый класс, 2024 год
Звездных первоклассников в этом году хватает. Но не всех дано увидеть публике. Креативно к памятному снимку в этот день подошли Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, которые уже 7 лет успешно скрывают
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук отправили дочку в первый класс, 2024 год. Фото: соцсети
Ксения Собчак с сыном-первоклашкой, 2024 год
Полина Гагарина с дочкой-первоклашкой, 2024 год
Валерия Чекалина с детьми идут в школу, 2024 год
Порадовала в этот раз и
Оксана Самойлова отправила накрашенную Лею в школу, 2024 год
А вот супруга Джигана снова отличилась. Снимок ее 10-летней дочери Леи вызвал
Эвелина Бледанс подверглась критике из-за фото особенного сына, 2024 год
Не менее жарко комментаторы обсуждают и
Эвелина Бледанс подверглась критике из-за фото особенного сына, 2024 год
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