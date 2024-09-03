Накрашенная дочь Самойловой, неуместная поза Бледанс рядом с сыном и идеальные дети Лерчек: как звезды проводили учеников в школу (фото)

2 сентября 2024 года стало большим событием для каждой семьи, в которой есть школьники. И звездные семьи - не исключение. Модные портфели, строгая форма, улыбка до ушей, и, конечно, же гордые родители рядом - так выглядят аккаунты наших знаменитостей, которые Teleprogramma.org с удовольствием рассмотрела.

Сергей Лазарев с детьми на школьной линейке, 2024 год

Сергей Лазарев - гордый отец двоих прекрасных ребят. В этом году их совместное фото по поводу начала учебного года вышло особенно ярким, как и царившее на мероприятии настроение.