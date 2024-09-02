Сергей Лазарев — о подросших сыне и дочке: «С самолета — сразу на школьную линейку»

Сергей Лазарев в свое время смог скрыть тот факт, что стал отцом. Только спустя время певец стал выводить в свет сына Никиту, которого родила суррогатная мама. А потом на свет появилась еще и дочка Анна. Несмотря на плотный график, Сергей Лазарев старается регулярно проводить время с наследниками. И недавно он свозил их в Сочи на «Новую волну». Все трое вернулись в Москву ко 2 сентября.

В этом году дети пошли в школу на день позже, поскольку 1 сентября выпал на воскресенье.

Сергей Лазарев в соцсети поделился трогательным фото с наследниками. Он красовался на улице с Никитой, который облачился в брюки и белую футболку с рубашкой. А вот дочь Сергея Лазарева Анна предстала в розовой блузке и принтованной юбке. Лук также дополнили розовые бантики.