Сергей Лазарев — о подросших сыне и дочке: «С самолета — сразу на школьную линейку»

Сергей Лазарев с детьми. Фото: соцсети Сергея Лазарева

Певец Сергей Лазарев поделился красочным кадром с детьми, у которых начался новый учебный год.

Сергей Лазарев в свое время смог скрыть тот факт, что стал отцом. Только спустя время певец стал выводить в свет сына Никиту, которого родила суррогатная мама. А потом на свет появилась еще и дочка Анна. Несмотря на плотный график, Сергей Лазарев старается регулярно проводить время с наследниками. И недавно он свозил их в Сочи на «Новую волну». Все трое вернулись в Москву ко 2 сентября.

В этом году дети пошли в школу на день позже, поскольку 1 сентября выпал на воскресенье.

Сергей Лазарев в соцсети поделился трогательным фото с наследниками. Он красовался на улице с Никитой, который облачился в брюки и белую футболку с рубашкой. А вот дочь Сергея Лазарева Анна предстала в розовой блузке и принтованной юбке. Лук также дополнили розовые бантики.

В руках сын и дочь Сергея Лазарева держали пышные букеты цветов.

Сергей Лазарев с детьми. Фото: соцсети Сергея Лазарева

«Ну здравствуй, школа! С самолета — сразу на школьную линейку с детками! Никита идет в 4 класс! А Анюта пойдет в школу в следующем году!» — написал Сергей.

Поклонники были в восторге от того, как выросли дети певца.

«Копия папа», — считает weeryy_7273.

К слову, сын Сергея Лазарева Никита сделал более короткую стрижку и по-новому уложил волосы, сделав небрежный объем.

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