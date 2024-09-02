Гагарина впервые отвела дочку от Исхакова в школу: «Моя кошечка — первоклассница»

Певица Полина Гагарина не скрывает, что в свои 37 лет уже дважды пережила развод. Ее старший сын Андрей от первого брака окончил школу и поступил в вуз. А вот дочка Мия от фотографа Дмитрия Исхакова отметила семилетие весной. Звезда не так давно перестала прятать от всех ее лицо и брать на свои концерты.

А 2 сентября Полина Гагарина впервые отвела дочку в школу. Полина Гагарина выложила в соцсети кадры, на которых Мия предстала в белой блузке, юбке плиссе серого цвета, галстуке и лоферах. Изюминкой образа стали гольфы разного цвета.