Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков отправили старшую дочку в первый класс
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Global Look Press
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков стали родителями первоклассницы.
Юлия Ковальчук признавалась, что у нее прекрасный муж. Она рассказывала, что Алексей Чумаков каждый раз сбегал со съемок, когда у нее начинались роды. Артист ее во всем поддерживает. У пары растет дочка Амелия, которой скоро исполнится семь лет. А в 2023 году у них появилась вторая дочка Алисия. Своих детей супруги прячут от посторонних глаз. Они предпочитают оберегать детей от лишнего внимания. А 2 сентября настал особенный день.
Свою старшую наследницу Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков отвели в школу. Они впервые привели ее на торжественную линейку. Даже ради такого случая супруги не стали делать исключение и не опубликовали кадры с дочкой-первоклашкой.
«Любимые детки, это вообще законно — так быстро взрослеть? И пусть в лице нашей первоклашки Амелечки всем малышам этот год покажется невероятно интересным, насыщенным, дружески наполненным и несложным. Всех нас праздником. А мы пошли искать с Лешей новые седые волосинки», — посмеялась Юлия Ковальчук.
В соцсети Юлия Ковальчук выложила фото, на котором красовалась вместе с мужем Алексеем Чумаковым. По всей видимости, они отложили все дела, чтобы поддержать наследницу.