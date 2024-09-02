Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков отправили старшую дочку в первый класс

Юлия Ковальчук признавалась, что у нее прекрасный муж. Она рассказывала, что Алексей Чумаков каждый раз сбегал со съемок, когда у нее начинались роды. Артист ее во всем поддерживает. У пары растет дочка А мелия, которой скоро исполнится семь лет. А в 2023 году у них появилась вторая дочка Алисия. Своих детей супруги прячут от посторонних глаз. Они предпочитают оберегать детей от лишнего внимания. А 2 сентября настал особенный день.

Свою старшую наследницу Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков отвели в школу. Они впервые привели ее на торжественную линейку. Даже ради такого случая супруги не стали делать исключение и не опубликовали кадры с дочкой-первоклашкой.