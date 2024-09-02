Кети Топурия засветила лицо трехлетнего сына, проводившего сестру Оливию в школу
Кети Топурия. Фото: соцсети Кети Топурии
Многодетная солистка группы «А’Студио» Кети Топурия показала трогательные кадры с малышами.
Кети Топурия не так давно снова стала мамой. Она родила дочку Николь. Это уже ее второй ребенок с мужем Львом Деньговым. У пары растет трехлетний сын Адам. От первого брака у артистки есть дочка Оливия, которой девять лет. Кети Топурия не скрывает, что всегда мечтала стать многодетной мамой. Пока звезда взяла паузу и редко выходит в свет, а 2 сентября Кети Топурия отвела старшую дочку Оливию в школу.
В соцсети она выложила трогательные кадры, на которых засняла Оливию в школьной форме. Девочка шла вместе с братом, который ее провожал. Адам, скорее всего, отправился в садик при элитной школе. Он был в шортах, рубашке и жакете.
Кети Топурия засветила лицо трехлетнего сына. Фото: соцсети Кети Топурии
Примечательно, что свой образ Кети Топурия показывать не стала. Прошло совсем мало времени после родов. Певица только восстанавливается. Но пользователи Сети смогли увидеть лицо сына Кети Топурии, которое раньше она скрывала. Поклонники осыпали мальчика комплиментами. Многие отметили, что у малыша мамин аристократичный нос и яркие глаза-бусины. Другие успели заметить, что у Адама кудрявые волосы, как и у сестры Оливии.