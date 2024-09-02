Кети Топурия засветила лицо трехлетнего сына, проводившего сестру Оливию в школу

Кети Топурия не так давно снова стала мамой. Она родила дочку Николь. Это уже ее второй ребенок с мужем Львом Деньговым. У пары растет трехлетний сын Адам. От первого брака у артистки есть дочка Оливия, которой девять лет. Кети Топурия не скрывает, что всегда мечтала стать многодетной мамой. Пока звезда взяла паузу и редко выходит в свет, а 2 сентября Кети Топурия отвела старшую дочку Оливию в школу.

В соцсети она выложила трогательные кадры, на которых засняла Оливию в школьной форме. Девочка шла вместе с братом, который ее провожал. Адам, скорее всего, отправился в садик при элитной школе. Он был в шортах, рубашке и жакете.