Ксения Бородина — о финале «Последнего героя»: «Мы всей толпой вчера смотрели»

В минувшую субботу, 31 августа, на телеканале ТВ-3 в эфир вышел финальный выпуск реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» , который вела Ксения Бородина .

В своем телеграм-канале Ксения Бородина поинтересовалась у поклонников, какие эмоции они испытали по поводу увиденного.

«Ну что, ребят, вот и финал. Мы всей толпой вчера смотрели. Кто смотрел? Как вам? Делитесь эмоциями в комментариях», — призвала Ксения Бородина подписчиков своего телеграм-канала.

Те отреагировали по-разному. Кто-то написал, что сезон был скучнейшим, как и его ведущая. Кто-то порадовался, что победу одержал не избранник Ксении Бородиной Николай Сердюков, а шоумен из Кемерово Дмитрий Конышев. В финале он обошел Ивана Пышненко.