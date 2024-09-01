Ксения Бородина — о финале «Последнего героя»: «Мы всей толпой вчера смотрели»

В своем телеграм-канале Ксения Бородина поинтересовалась у поклонников, какие эмоции они испытали по поводу увиденного.
«Ну что, ребят, вот и финал. Мы всей толпой вчера смотрели. Кто смотрел? Как вам? Делитесь эмоциями в комментариях», — призвала Ксения Бородина подписчиков своего телеграм-канала.
Те отреагировали по-разному. Кто-то написал, что сезон был скучнейшим, как и его ведущая. Кто-то порадовался, что победу одержал не избранник Ксении Бородиной Николай Сердюков, а шоумен из Кемерово Дмитрий Конышев. В финале он обошел Ивана Пышненко.
«Болела за Дмитрия. Рада, что такой простой парень смог победить», — написала Евгения Дмитриева.
«Болела за Диму. Ваня тоже хороший парень, плакала вместе с ним», — призналась Настя Коваленко.
«Слава богу, выиграл не этот мелкоглазый Коляша. Остальное не важно», — заявила Анна Мерс.