Ксения Бородина — о финале «Последнего героя»: «Мы всей толпой вчера смотрели»

Ксения Бородина. Фото: ТВ-3

Ксения Бородина поинтересовалась у подписчиков, понравился ли им финал реалити-шоу, и получила неожиданный ответ.

В минувшую субботу, 31 августа, на телеканале ТВ-3 в эфир вышел финальный выпуск реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон», который вела Ксения Бородина.

В своем телеграм-канале Ксения Бородина поинтересовалась у поклонников, какие эмоции они испытали по поводу увиденного.

«Ну что, ребят, вот и финал. Мы всей толпой вчера смотрели. Кто смотрел? Как вам? Делитесь эмоциями в комментариях», — призвала Ксения Бородина подписчиков своего телеграм-канала.

Те отреагировали по-разному. Кто-то написал, что сезон был скучнейшим, как и его ведущая. Кто-то порадовался, что победу одержал не избранник Ксении Бородиной Николай Сердюков, а шоумен из Кемерово Дмитрий Конышев. В финале он обошел Ивана Пышненко.

«Болела за Дмитрия. Рада, что такой простой парень смог победить», — написала Евгения Дмитриева.

«Болела за Диму. Ваня тоже хороший парень, плакала вместе с ним», — призналась Настя Коваленко.

«Слава богу, выиграл не этот мелкоглазый Коляша. Остальное не важно», — заявила Анна Мерс.

«Мелкоглазый взял главный приз», — намекнула на Ксению Бородину Лариса.

«Кто-то это смотрит что ли?» — съязвила Гульнара.

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