Собчак высказалась о своей внешности: «Сын и муж меня очень любят и считают самой красивой»

Ксения Собчак всегда отмечала, что привыкла к шуткам на тему ее внешности и сравнений с лошадью. Она в свои 42 года старается держать себя в форме. Телеведущая отмечает, что с возрастом ей стало сложнее худеть . Также она регулярно думает над тем, что делать, чтобы выглядеть молодо. На этот раз блондинка рассказала, почему долгое время считала себя нефотогеничной. В авторской передаче недавно ее внешность поразила поклонников. Она решила высказаться об этом.

«Первое, что мне говорят незнакомые люди: «Ксения, вы в жизни намного лучше!» Этим и утешаюсь, все-таки жизнь важнее», — сказала Ксения.

Обычно свои фото она обрабатывает. Телеведущая также любит накладывать фильтры. А вот видео сложнее поддается обработке. Поклонники заметили, что у нее отекшее лицо и блеклый цвет кожи.