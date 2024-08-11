Собчак высказалась о своей внешности: «Сын и муж меня очень любят и считают самой красивой»
Ксения Собчак. Фото: соцсети Ксении Собчак
Ксения Собчак объяснила, почему считает себя нефотогеничной.
Ксения Собчак всегда отмечала, что привыкла к шуткам на тему ее внешности и сравнений с лошадью. Она в свои 42 года старается держать себя в форме. Телеведущая отмечает, что с возрастом ей стало сложнее худеть. Также она регулярно думает над тем, что делать, чтобы выглядеть молодо. На этот раз блондинка рассказала, почему долгое время считала себя нефотогеничной. В авторской передаче недавно ее внешность поразила поклонников. Она решила высказаться об этом.
«Первое, что мне говорят незнакомые люди: «Ксения, вы в жизни намного лучше!» Этим и утешаюсь, все-таки жизнь важнее», — сказала Ксения.
Обычно свои фото она обрабатывает. Телеведущая также любит накладывать фильтры. А вот видео сложнее поддается обработке. Поклонники заметили, что у нее отекшее лицо и блеклый цвет кожи.