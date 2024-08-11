Собчак высказалась о своей внешности: «Сын и муж меня очень любят и считают самой красивой»

Ксения Собчак. Фото: соцсети Ксении Собчак

Ксения Собчак объяснила, почему считает себя нефотогеничной.

Ксения Собчак всегда отмечала, что привыкла к шуткам на тему ее внешности и сравнений с лошадью. Она в свои 42 года старается держать себя в форме. Телеведущая отмечает, что с возрастом ей стало сложнее худеть. Также она регулярно думает над тем, что делать, чтобы выглядеть молодо. На этот раз блондинка рассказала, почему долгое время считала себя нефотогеничной. В авторской передаче недавно ее внешность поразила поклонников. Она решила высказаться об этом.

«Первое, что мне говорят незнакомые люди: «Ксения, вы в жизни намного лучше!» Этим и утешаюсь, все-таки жизнь важнее», — сказала Ксения.

Обычно свои фото она обрабатывает. Телеведущая также любит накладывать фильтры. А вот видео сложнее поддается обработке. Поклонники заметили, что у нее отекшее лицо и блеклый цвет кожи.

Ксения Собчак. Фото: кадр из шоу «Осторожно, Собчак»

Телеведущая посмеялась над критикой. Она призналась, что у нее постоянно хотят разглядеть живот и мешки под глазами. По словам звезды, она не родилась красивой, но чувствует себя уверенной в себе.

«А главное, мой сын и муж меня очень любят и считают самой красивой женщиной на Земле. И знаете, я им верю… Пока оператор не выставит свет как на последнем видео», — высказалась Ксения.

Она также уверена, что даже те, кто много работает и не может достаточно времени выделить на сон, будут выглядеть не лучшим образом на фото при неудачном свете.

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