53-летняя Лера Кудрявцева привела дочку в элитный детский сад: «Мы еще дошколята»

Лера Кудрявцева почти все минувшее лето активно работала. Только в августе она смогла уехать в Болгарию и насладиться отпуском. Однако потом телеведущая направилась в Сочи, где вела Международный музыкальный конкурс «Новая волна». Но уже к сентябрю Лера Кудрявцева вернулась в Москву. У звезды растет дочка Мария, которой шесть лет. Она ходит в элитный садик, где учит английский язык.

2 сентября Лера Кудрявцева лично отвела наследницу в элитный садик. Она запечатлелась с Марией, которая была в форме ученицы. А сама телеведущая облачилась в белую рубашку и юбку-футляр цвета Барби. Лук дополнили лодочки в тон.