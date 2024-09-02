Двухлетняя внучка Розы Сябитовой пошла в детский сад: «Первый шаг к взрослению сделан!»

Роза Сябитова называет себя главной свахой страны . У нее есть сын Денис и дочь Ксения. Телеведущая после смерти мужа одна растила наследников. А вот в 2022 году Роза Сябитова стала бабушкой. Ее наследница счастлива в браке с Андреем Снетковым. У них растет дочка Мирослава. Сваха Роза Сябитова любит нянчиться с малышкой. А 2 сентября настал особенный день для семьи.

В соцсети Роза Сябитова выложила умилительное видео. Она показала, как ее внучка в белом платье с принтом и воротничком идет в детский сад впервые в жизни. Наряд Мирославы дополнили колготки и балетки.