Двухлетняя внучка Розы Сябитовой пошла в детский сад: «Первый шаг к взрослению сделан!»
Роза Сябитова. Фото: соцсети Розы Сябитовой
Роза Сябитова выложила умилительное видео со своей внучкой.
Роза Сябитова называет себя главной свахой страны. У нее есть сын Денис и дочь Ксения. Телеведущая после смерти мужа одна растила наследников. А вот в 2022 году Роза Сябитова стала бабушкой. Ее наследница счастлива в браке с Андреем Снетковым. У них растет дочка Мирослава. Сваха Роза Сябитова любит нянчиться с малышкой. А 2 сентября настал особенный день для семьи.
В соцсети Роза Сябитова выложила умилительное видео. Она показала, как ее внучка в белом платье с принтом и воротничком идет в детский сад впервые в жизни. Наряд Мирославы дополнили колготки и балетки.
«У нас сегодня праздник, Мирослава пошла в детский сад! Поздравляю молодых родителей с этим знаменательным днем! Первый шаг к взрослению сделан! И пусть этот новый этап жизни моей любимой внучки подарит ей много удивительных моментов и открытий!» — написала Роза Сябитова в телеграм-канале.
Поклонники осыпали комплиментами малышку. Многие считают, что она растет модницей.