Лерчек обнародовала, в какую сумму ей обошлись сборы детей в школу: «Значительные траты»
Валерия Чекалина. Фото: Global Look Press
Валерия Чекалина рассказала о том, как проходит подготовка детей к школе.
Блогер Лерчек уже подготовила детей к школе. В разговоре с Teleprogramma.org она призналась, что траты на принадлежности и одежду для школы сильно возросли. Ей пришлось потратить крупную сумму, чтобы собрать старших детей-двойняшек Богдана и Алису. При этом блогер отметила, что дети совсем не переживают, что каникулы закончились. Посещение школы им только в радость.
«Мы с Алисой и Богданом уже купили новую школьную форму для гимназии. У нас в гимназии есть свой магазин, где можно найти все необходимое. Дети уже готовы к новому учебному году, сильно выросли, и, конечно же, это снова значительные траты. На полную подготовку детей к школе я потратила около 300 тысяч рублей. Но главное, дети скучали по школе и пойдут 1 сентября с удовольствием!» — рассказала Лерчек.
Также ведущая Алена Белая дала совет всем школьникам. Она считает, что детям необходимо активно участвовать во всех школьных мероприятиях, не отдаляться от класса и проявлять себя.
«Важно участвовать во всех школьных мероприятиях: походах, спортивных играх, фестивалях, творческих проектах. Важно быть вместе с классом, не чувствовать себя обделенным. Я жалею, что не могла ездить с классом в Санкт-Петербург и в другие города, так как родители меня не отпускали. Эти воспоминания бесценны, и я советую всем родителям сделать все возможное, чтобы их дети не пропустили эти важные моменты школьной жизни», — высказалась Белая.