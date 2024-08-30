Лерчек обнародовала, в какую сумму ей обошлись сборы детей в школу: «Значительные траты»

Блогер Лерчек уже подготовила детей к школе. В разговоре с Teleprogramma.org она призналась, что траты на принадлежности и одежду для школы сильно возросли. Ей пришлось потратить крупную сумму, чтобы собрать старших детей-двойняшек Богдана и Алису. При этом блогер отметила, что дети совсем не переживают , что каникулы закончились. Посещение школы им только в радость.

«Мы с Алисой и Богданом уже купили новую школьную форму для гимназии. У нас в гимназии есть свой магазин, где можно найти все необходимое. Дети уже готовы к новому учебному году, сильно выросли, и, конечно же, это снова значительные траты. На полную подготовку детей к школе я потратила около 300 тысяч рублей. Но главное, дети скучали по школе и пойдут 1 сентября с удовольствием!» — рассказала Лерчек .

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Также ведущая Алена Белая дала совет всем школьникам. Она считает, что детям необходимо активно участвовать во всех школьных мероприятиях, не отдаляться от класса и проявлять себя.