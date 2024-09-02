Дочь Полины Гагариной учится в элитной гимназии за 900 тысяч рублей в год
Полина Гагарина. Фото: Global Look Press
Полина Гагарина отдала дочь в самую популярную частную школу у звезд.
Полина Гагарина состоит в разводе с Дмитрием Исхаковым. Однако им удалось наладить дружеские отношения. Они порой видятся ради дочки Мии, которой семь лет. Наследница певицы быстро растет и имеет массу увлечений. В этом году Полина Гагарина радовалась, что ее старший сын Андрей от первого брака стал выпускником школы и поступил в вуз. А теперь настал новый этап в жизни дочери Полины Гагариной. Мия пошла в первый класс. Трогательные с участием наследницы Полина Гагарина выложила в соцсети.
Оказалось, что Полина Гагарина отдала наследницу в популярное среди звезд заведение — это гимназия имени Е. И. Примакова, а находится школа в деревне Раздоры Одинцовского района, пишет KP.RU. Там учатся дочки Ксении Бородиной и ходит в садик при школе дочка Леры Кудрявцевой.
К слову, обучение там стоит круглую сумму. Так за учебный год родителям нужно отдать 900 тысяч рублей: что на 100 тысяч рублей больше, чем было год назад. А учебный год в 10 и 11 классе по российской программе в соответствии с ФГОС, плюс обучение по программе IB будет стоить уже дороже полтора миллиона рублей.
Стоит отметить, что в школе есть много привилегий. Сама гимназия работает с 8 утра до 20 часов. Преподавание ведется не только на русском, но и на английском языках. Дети могут при гимназии питаться, посещать секции, кружки, дополнительные занятия, а также консультироваться с учителями.