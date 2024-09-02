Дочь Полины Гагариной учится в элитной гимназии за 900 тысяч рублей в год

Полина Гагарина состоит в разводе с Дмитрием Исхаковым. Однако им удалось наладить дружеские отношения. Они порой видятся ради дочки Мии , которой семь лет. Наследница певицы быстро растет и имеет массу увлечений. В этом году Полина Гагарина радовалась, что ее старший сын Андрей от первого брака стал выпускником школы и поступил в вуз. А теперь настал новый этап в жизни дочери Полины Гагариной . Мия пошла в первый класс. Трогательные с участием наследницы Полина Гагарина выложила в соцсети.

Оказалось, что Полина Гагарина отдала наследницу в популярное среди звезд заведение — это гимназия имени Е. И. Примакова, а находится школа в деревне Раздоры Одинцовского района, пишет KP.RU. Там учатся дочки Ксении Бородиной и ходит в садик при школе дочка Леры Кудрявцевой .