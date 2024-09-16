«Дотащили до финала»: почему в Сети победителем «Выжить в Дубае» считают Чепурченко, а не Сухорукову
Александра Сухорукова. Фото: ТНТ/скриншот
Александра Сухорукова забрала выигрыш только потому, что этого захотел Слава Чепурченко.
Закончился очередной сезон эпичного реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Несмотря на то что накал страстей в финале достиг своего апогея, триумфальной победу Саши Сухоруковой в Сети называть отказываются. Болельщики считают, что она забрала заветные 10 млн рублей только потому, что ее соперник на малом испытании Слава Чепурченко проявил благородство.
Был ли это на самом деле порыв души или прописанный сценаристами ход, не так уж и важно. Общее негодование ситуацией закономерно перетекает в хейт «народницы». И если Александра думает, что победителей не судят, она сильно ошибается.
У Саши Сухоруковой был образ, идеальный для роли победителя
Опытные фанаты реалити считают, что Сухорукова была обречена на победу. Это они поняли по тому, как этого персонажа подавали на протяжении всего сезона. Создатели шоу просчитались лишь в одном: несмотря на все старания, Саша не смогла очаровать народ. Не помогла ей ни инвалидность, ни необходимость денег на лечение дочери, ни история про преодоление себя.
Elena Kollar: «Вообще сложилось такое ощущение, что все шоу — сплошная постанова. Во-первых, максимально приятное зрителями — победа кого-то из «народников». Потом женщина еще не выигрывала, поэтому для разнообразия уже хорошо. Выбрали ее — чтобы легенда была про преодоление себя, это очень любят и добавляет драмы. Ну и, в конце-концов, тут мать семейства. Вишенка на торте — отдай такому человеку выигрыш и все сопричастные покажутся положительными и благородными. И все бы сработало, не будь сама Александра так неприятна зрителям. Плела интриги, сливала участников, заявляла об этом с самодовольной улыбкой на камеру, мол, вот какая я умная, давила на жалость, обзывала других. Очень жаль потраченного на просмотр времени, короче».
Аюна: «Сезон крутился вокруг Саши, ее было слишком много. В итоге в суперфинале просто ей дали право выбора — стать победителем или нет. Несправедливо. Когда выбрала другую сумку, ведущие сразу начали уточнять, окончательное это решение или нет, а когда поменяла решение сразу пододвинули сумку поближе. Жаль Славу, очень искренний человек. Устроили не пойми что».
Финалисты «Выжить в Дубае. Возвращение» перед решающим рывком. Фото: ТНТ/ скриншот
Генетическое заболевание Саши Сухоруковой вызывает вопросы
Основной мотивирующей силой Сухоруковой было желание доказать дочери, что жить с тяжелым диагнозом жизнь нормального человека — можно и нужно. Это, безусловно, достойно и вызывает уважение. Деньги она собиралась потратить на лечение малышки, которое ежемесячно требует огромных вливаний. Однако поведение «народницы» сильно расходится с ее заявлениями.
В «Шоу Воли» первый вопрос, который задали победительнице, был ожидаемо про деньги: «Куда потратишь 10 миллионов?»
«Ну, не знаю пока что», — ответила мать больного ребенка.
Александра Сухорукова осваивает вейкборд. Фото: ТНТ/ скриншот
Другая сомнительная фраза от Сухоруковой прозвучала на проекте, когда она делилась подробностями своей семейной драмы: «У моей дочери такое же генетическое заболевание, какое было у меня».
В Сети крепко зацепились за слово «было». Известно, что генетические патологии нельзя вылечить. В ряде случаев можно лишь ослабить их симптомы. Ну а что Сухорукова вытворяла на проекте после признаний Насте Перун?
«Я инвалид детства, у меня генетическое заболевание. Весь мой позвоночник — сплошная металлическая конструкция. Я не могу ни сгибаться, ни разгибаться. Мне нельзя отжиматься», — поведала Саша подруге.
Александра Сухорукова и Анастасия Перун секретничают в начале сезона. Фото: ТНТ/ скриншот
Возможно, отжиматься «народнице» и нельзя. Зато махать лопатой до изнеможения и вставать на вейкборд — запросто. В Сети не готовы уличать победительницу во вранье (все же тема щепетильная), однако все это кажется максимально противоречивым.
Надежда Кузнецова: «Нет слов. А как же ее история, что нужно для ребенка? Очень странная она. Очень хитрая она. Не нравится она мне. Прям неприятно стало от нее. Лучше бы кто-то другой выиграл».
Тома: «Она победы ни разу не заслужила. Что она делала? Только ныла и интриги плела? Славе деньги и победа не нужны? У него так-то жена есть и дети, а дамочка с железками в спине вымолила себе победу. Надеюсь, ее дочери потом посмотрят и не будут плести интриги, как мама».
Александра Сухорукова борется за победу в большом испытании. Фото: ТНТ/ скриншот
Слава Чепурченко сыграл свою лучшую роль в «Выжить в Дубае»
Победа Сухоруковой пришла в руки сама. Так единогласно считают поклонники мегапопулярного реалити. Ей повезло, что Слава был благородно настроен, да и ведущие внесли свой вклад в окончательное решение Александры. Чепурченко — профессиональный актер, блефовать он умеет и любит. Но не в этот раз.
MOKKO: «Как ни крути, не победа это... не выиграла она. Где она выиграла-то? Что Слава ее не стал за нос водить? Что ведущие буквально уговорили другую сумку выбрать? Она когда правильную сумку взяла, что-то они ее не отговаривали. Видимо, реально просто дотащили ее до победы».
Анастасия: «Для Славы победа уже то, что он вернулся и оставил позади себя всех этих Стоунов, Сысоевых, Джиганов, которые топили его. Еще и достойно повел себя в финале. Саша Сухорукова, конечно, так себе победитель. Достоин был Слава, но не упал в грязь лицом. Для меня он победитель!»
Слава Чепурченко просто уступил победу сопернице. Фото: ТНТ/ скриншот