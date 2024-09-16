«Дотащили до финала»: почему в Сети победителем «Выжить в Дубае» считают Чепурченко, а не Сухорукову

Закончился очередной сезон эпичного реалити-шоу « Выжить в Дубае. Возвращение ». Несмотря на то что накал страстей в финале достиг своего апогея, триумфальной победу Саши Сухоруковой в Сети называть отказываются. Болельщики считают, что она забрала заветные 10 млн рублей только потому, что ее соперник на малом испытании Слава Чепурченко проявил благородство.

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Был ли это на самом деле порыв души или прописанный сценаристами ход, не так уж и важно. Общее негодование ситуацией закономерно перетекает в хейт «народницы». И если Александра думает, что победителей не судят, она сильно ошибается.

У Саши Сухоруковой был образ, идеальный для роли победителя

Опытные фанаты реалити считают, что Сухорукова была обречена на победу . Это они поняли по тому, как этого персонажа подавали на протяжении всего сезона. Создатели шоу просчитались лишь в одном: несмотря на все старания, Саша не смогла очаровать народ. Не помогла ей ни инвалидность, ни необходимость денег на лечение дочери, ни история про преодоление себя.