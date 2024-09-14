«Это неправильно и низко с ее стороны»: Галянт поразилась выходке Сухоруковой, оскорбившей парней в «Выжить в Дубае»

Анна Галянт высказалась о поведении Александры Сухоруковой, устроившей истерику в финале 13-й серии шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ.

Напомним, Саша Стоун и Андрей Зубенко не изъявили желание идти с ней в паре на последние большие испытания. При этом спортсмен предложил тянуть жребий, а представитель народной команды просто попросил время подумать. Ну а Вячеслав Чепурченко ответил Александре согласием взять ее в пару, когда та прямо спросила его об этом.

Однако Александра в итоге разревелась и стала говорить про всех трех участников шоу, что они «трусы» и «ссыкуны», потому что «боятся» брать ее к себе в компаньоны.

Анна Галянт не поняла в этой ситуации ни парней, которые засомневались в том, что Александра Сухорукова — хороший партнер, ни слезы девушки.

«Для меня вообще это обсуждение показалось очень странным, а Сашины слезы так вообще поразили. С учетом того, что им напрямую сказали, в чем будет заключаться суть испытания, самым логичным решением было бы распределение по весу — это выгодно всем. С Сашей никто не хотел встать в пару — это вообще нелогично. Оказавшись на месте Саши, я бы в этот момент не плакала, а улыбалась, потому что это их стратегическая ошибка. А случилось все так, потому что с Сашей, как я думаю, у всех туманные взаимоотношения, так она и не стремилась выстраивать какие-либо другие. Рассердиться на очевидное и потом на всю страну говорить для любого мужчины такие обидные слова — это очень неправильно и низко с ее стороны», — прокомментировала возлюбленная Никиты Плахотниченко для Teleprogramma.org .