Передала дочери опасное заболевание и пришла заработать деньги на ее лечение: зачем Саша Сухорукова из «Выжить в Дубае» раскрыла свой главный секрет

Какой диагноз у Александры Сухоруковой из «Выжить в Дубае. Возвращение»?

В четвертом выпуске « Выжить в Дубае » Саше пришлось отжиматься. Это не самое серьезное испытание на проекте сподвигло «народницу» разоткровенничаться перед камерами.

«Я инвалид детства, у меня генетическое заболевание. Весь мой позвоночник — сплошная металлическая конструкция. Я не могу ни сгибаться, ни разгибаться. Мне нельзя отжиматься», — призналась Сухорукова.

Своим секретом она поделилась только с Анастасией Перун, надеясь, что та никому его не расскажет. Выживальщица была уверена, что остальные члены команды , узнав о проблеме, сразу же отправят ее на малые испытания.

Впервые с болезненной симптоматикой Саша столкнулась в возрасте 17 лет. Тогда девушке поставили диагноз: сколиоз 4-й степени — что означало крайнюю перекошенность позвоночника, вызвавшую смещение внутренних органов. Пациентка поначалу не отнеслась к этой новости серьезно, но потом быстро пожалела. Ей пришлось перенести операцию, во время которой ее позвоночник по всей длине зафиксировали металлической конструкцией.