Передала дочери опасное заболевание и пришла заработать деньги на ее лечение: зачем Саша Сухорукова из «Выжить в Дубае» раскрыла свой главный секрет

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Но у домохозяйки из Новокузнецка серьезная мотивация. Судьба распорядилась так, что ее генетическое заболевание передалось старшей дочери. В Дубае 30-летняя Саша ведома двумя целями: показать наследнице, как ярко и полноценно можно жить даже при страшном диагнозе, и выиграть 10 миллионов на ее лечение. Teleprogramma.org узнала подробности
Сухорукова стала членом коалиции в своей команде. Фото: ТНТ
Какой диагноз у Александры Сухоруковой из «Выжить в Дубае. Возвращение»?
В четвертом выпуске «
«Я инвалид детства, у меня генетическое заболевание. Весь мой позвоночник — сплошная металлическая конструкция. Я не могу ни сгибаться, ни разгибаться. Мне нельзя отжиматься», — призналась Сухорукова.
Своим секретом она поделилась только с Анастасией Перун, надеясь, что та никому его не расскажет. Выживальщица была уверена, что
Впервые с болезненной симптоматикой Саша столкнулась в возрасте 17 лет. Тогда девушке поставили диагноз: сколиоз 4-й степени — что означало крайнюю перекошенность позвоночника, вызвавшую смещение внутренних органов. Пациентка поначалу не отнеслась к этой новости серьезно, но потом быстро пожалела. Ей пришлось перенести операцию, во время которой ее позвоночник по всей длине зафиксировали металлической конструкцией.
Но даже не это было самым тяжелым. Руки у Саши опустились, когда
Сухорукова приняла участие в проекте, который может навредить ее хрупкому здоровью. Фото: ТНТ
Несмотря на генетическое заболевание Александра Сухорукова решилась рожать и передала диагноз дочери
Год Саша пребывала в депрессии, а потом начала расширять границы возможного. Она пошла на танцы, занялась спортом. Диагноз не помешал ей родить двух прекрасных малышек: Майю в мае 2017 года и Теону в 2021 году.
Однако генетическое заболевание — это лотерея не только для человека, но и для его детей. Старшая дочь Сухоруковой оказалась жертвой плохой наследственности. На фоне гриппа у Майи резко спрогрессировал кифосколиоз, предполагающий одновременное искривление позвоночника в боковом и переднезаднем направлении.
«У нас огромная финансовая нагрузка, поскольку дочка проходит реабилитацию и ежемесячно надо очень много денег. У ребенка такое же генетическое заболевание, какое было у меня», — призналась Саша в «Выжить в Дубае» своим соперникам после объединения команд.
Сухорукова воспитывает двоих дочерей. Фото: соцсети Александра Сухоруковой
Александра Сухорукова призналась в инвалидности, но не получила поддержки в Сети
К чему была эта откровенность на проекте, в Сети так не поняли. Многие считают, что Сухорукова разыгрывает слезливую карту ради своих интересов. Такие выводы сделали на основании того, что «народница» противоречит сама себе и манипулирует чувствами зрителей, хотя сама принимает решения, которые несут вред ее хрупкому здоровью.
«Я не хочу, чтобы меня жалели или мне делали какие-то поблажки... У моей старшей дочери то же. И я хочу своим примером показать ей, что главное — не физическое состояние, а морально-волевые качества. Что можно быть на равных и с парнями, и с девушками», — отметила Александра.
Все это вызывало бы уважение, если бы свой секрет Сухорукова не рассказала
Жемчужинка: «С такими диагнозами надо беречься дома. Или уже об этом не говорить и быть наравне со всеми. Вам все покорять вершины, и пусть дети там сами как-нибудь».
Артур Будкин: «Конечно же, прискорбно, что инвалидов силой и шантажом заставляют участвовать в шоу, на потеху толпе».
Наталья: «С таким заболеванием зачем было идти сюда? Дочери можно было показать другие примеры».
Ele Na: «А как она там бегает, прыгает? Как она проходит испытания? Непонятно и странно как-то…»
Людмила: «Как тогда она поднимает тяжести и сгибается? И зачем?»
Алекс: «Жалко девочку конечно, но у нее не было выбора, раз мать решилась рожать».
Лариса: «Действительно, столько пережить проблем со здоровьем и переться в телевизор, чтоб угробиться, что ли?»
Анна Горзь: «Не нужно было рассказывать, либо не нужно было идти на проект. Знала же, куда шла. Если что-то не нравится, тогда возвращайся домой».
Ю: «Короче, зря надрывается, только навредит себе».
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