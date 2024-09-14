Плахотниченко — почему Зубенко, Стоун и Чепурченко не «ссыкуны», как сказала о них Сухорукова: «Определение явно не подходит этим людям»

Александра Сухорукова в финальном обсуждении 13-й серии «Выжить в Дубае» назвала Андрея Зубенко, Сашу Стоуна, Вячеслава Чепурченко «тремя ссыкунами», обидевшись, что никто из них сразу не пожелал идти с ней на большие испытания.

При этом Вячеслав Чепурченко согласился на это, когда Александра предложила себя в пару, сказав: «Конечно, пойду». Андрей Зубенко просто попросил дать ему отдохнуть после малых испытаний, а потом только озвучить свой выбор. А Саша Стоун сказал, что хорошо бы тянуть жребий, чтобы выбрать партнера.

Но все эти поступки показались Александре слабоватыми. Видимо, участнице хотелось, чтобы ее выбрали в качестве партнера сразу и с энтузиазмом. Она расплакалась и наговорила в сторону парней немало обидных слов.

Мы попросили Никиту Плахотниченко высказаться этот счет — считает ли он трусами данных игроков.

«Андрей — человек, который на больших испытаниях рвет и мечет, причем как на этапе команд, так и на этапе индивидуальных испытаний. Человек, который «вынес» Викторию Боню, которую все характеризовали как акулу. Человек, который закончил игру Торнике на этом проекте. А Торнике, давайте не будем забывать, победитель шоу «Вызов» и, на секундочку, полуфиналист данного сезона... Саша Стоун — дважды подряд сходил на испытания и вернулся оттуда победителем, при этом не стараясь сглаживать углы ни с кем, еще и старался пойти с Настей. Человек, который, несмотря ни на что, гнул свою линию. Слава Чепурченко — хоть у меня к нему и не самое лучшее отношение, но это человек, который уже дважды был на малых испытаниях... Я думаю, что такое определение явно не подходит этим людям», — прокомментировал Никита Плахотниченко специально для Teleprogramma.org .