Победившая в шоу «Выжить в Дубае» Саша Сухорукова: «Мне казалось, я потеряю сознание от волнения»

В это воскресенье, 15 сентября, стало известно имя победителя шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» на ТНТ. Победу одержала Александра Сухорукова. Именно она забрала главный приз — сумку, в которой лежало 10 миллионов рублей.

Но сначала, по условиям испытания, Саше Сухоруковой предстояло выбрать, в какой из двух сумок лежали деньги. Выбор был мучительным. И когда Александра Сухорукова увидела пачки денег, она не смогла сдержать слез.