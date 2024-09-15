Победившая в шоу «Выжить в Дубае» Саша Сухорукова: «Мне казалось, я потеряю сознание от волнения»
Финалисты шоу «Выжить в Дубае». Фото: ТНТ
Александра Сухорукова из народной команды стала первой девушкой-победительницей за всю историю реалити-шоу «Выжить в Дубае».
В это воскресенье, 15 сентября, стало известно имя победителя шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» на ТНТ. Победу одержала Александра Сухорукова. Именно она забрала главный приз — сумку, в которой лежало 10 миллионов рублей.
Но сначала, по условиям испытания, Саше Сухоруковой предстояло выбрать, в какой из двух сумок лежали деньги. Выбор был мучительным. И когда Александра Сухорукова увидела пачки денег, она не смогла сдержать слез.
«Мне казалось, я потеряю сознание от волнения», — призналась Саша Сухорукова.
Саша Сухорукова расплакалась, увидев 10 млн рублей. Фото: кадр шоу «Выжить в Дубае»
«Это 10 миллионов рублей. И мы тебя поздравляем! Ты первая девочка, которая выиграла это шоу», — обратился к Саше Сухоруковой ведущий проекта Павел Воля.
«Огромное спасибо Славе, что он меня не обманывал, он — настоящий мужчина!» — поблагодарила своего напарника, а затем и соперника Вячеслава Чепурченко Саша Сухорукова.
«Ты — пример того, что человечность, честность и порядочность могут сломать любые стены», — ответил ей Вячеслав Чепурченко
«Я понимаю, какой путь я проделала, я очень собой горжусь», — призналась Александра Сухорукова.
Она уточнила, что пришла на проект ради своей дочери.
«Я здесь ради своей дочери, ради того, чтобы она увидела, что мама может. И у тебя все получится. Верь. И даже если вокруг тебя большие страшные люди и ты одна, не бойся, у тебя все получится», — сказала Александра Сухорукова.