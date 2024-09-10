Путылина поддержала Сухорукову в «Выжить в Дубае»: «Парни реально струсили»

13-я серия «Выжить в Дубае» закончилась слезами Анны Сухоруковой, которая оказалась единственной девушкой среди оставшихся участников проекта. Компанию ей составляют в настоящий момент Андрей Зубенко, Вячеслав Чепурченко и Саша Стоун.

Ведущие проекта Павел Воля и Ляйсан Утяшева предложили героям проекта разбиться на пары, чтобы выйти на большое испытание. Получилось так, что Андрей Зубенко и Саша Стоун не пожелали брать к себе в пару Александру, которая явно слабее их физически. При этом Вячеслав Чепурченко выразил готовность идти с Александрой Сухоруковой.

«Идти с Андреем мне энергетически будет некомфортно. Мне либо с Сашей, либо с Сашей (Стоуном или Сухоруковой. — прим. ред.)», — сказал актер. А когда Саша спросила его: «Ты пойдешь со мной?» — ответил: «Пойду, конечно!»

Вместе с тем зрителям не показали, почему на этом ребята не успокоились и, предположительно, решили тянуть жребий, чтобы выйти на большие испытания.

Саша Сухорукова вспомнила, что Андрей Зубенко якобы предлагал «народникам» быть вместе до конца, но ответить данным вечером, что он идет с ней в паре на финал, парень отказался.

«Просто двухметровое ссыкло! — вот кто такой Андрей! Я вас понимаю, вы большие дядьки, и никто из вас никто не хочет брать себе в пару девочку. Это три ссыкуна!» — сказала в слезах Сухорукова, почему-то вписав и Чепурченко в свой «позорный список».

«Я тоже считаю их трусами в этой ситуации. Парни повели себя не очень хорошо, реально они ссыкуны, никто не захотел взять на себя ответственность! Я поддерживаю Александру, слабую девочку, оказавшуюся среди сильных парней. Даже Андрей двухметровый зассал! Я бы так же отреагировала на ее месте», — прокомментировала ситуацию Елена Путылина, участница шоу «Сокровища императора».