Саша Сухорукова — после выхода в суперфинал «Выжить в Дубае»: «Мы — шайка неудачников»

Александра Сухорукова. Фото: ТНТ

Александра Сухорукова оказалась близка к победе и призу в 10 миллионов рублей.

На телеканале ТНТ в это воскресенье 15 сентября, показали финал реалити-шоу «Выжить в Дубае». По результатам первого испытания, в суперфинал вышла пара, состоящая из одного звездного и одного народного участников.

В борьбу за приз в 10 миллионов рублей вступили выигравшие у Саши Стоуна и Андрея Зубенко Вячеслав Чепурченко и Саша Сухорукова.

«Мы выиграли. Мы — вот эта шайка неудачников, которых не хотели брать в команду. Мы сделали этих двух качков. Я в шоке. Я счастлива!» — не смогла сдержать эмоций Саша Сухорукова, выйдя в суперфинал.

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А вот Вячеслав Чепурченко, напротив, вел себя довольно сдержанно. Судя по всему, боялся сглазить.

«Я понимаю, что не хочу «кричать» эту победу. Но внутри я ору «Мы молодцы!». Я собираю радость от победы, да! Мы — молодцы», — сказал Вячеслав Чепурченко.

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