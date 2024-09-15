Саша Сухорукова — после выхода в суперфинал «Выжить в Дубае»: «Мы — шайка неудачников»

На телеканале ТНТ в это воскресенье 15 сентября, показали финал реалити-шоу «Выжить в Дубае» . По результатам первого испытания, в суперфинал вышла пара, состоящая из одного звездного и одного народного участников.

В борьбу за приз в 10 миллионов рублей вступили выигравшие у Саши Стоуна и Андрея Зубенко Вячеслав Чепурченко и Саша Сухорукова.

«Мы выиграли. Мы — вот эта шайка неудачников, которых не хотели брать в команду. Мы сделали этих двух качков. Я в шоке. Я счастлива!» — не смогла сдержать эмоций Саша Сухорукова, выйдя в суперфинал.

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А вот Вячеслав Чепурченко , напротив, вел себя довольно сдержанно. Судя по всему, боялся сглазить.