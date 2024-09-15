Саша Сухорукова — после выхода в суперфинал «Выжить в Дубае»: «Мы — шайка неудачников»
Александра Сухорукова. Фото: ТНТ
Александра Сухорукова оказалась близка к победе и призу в 10 миллионов рублей.
На телеканале ТНТ в это воскресенье 15 сентября, показали финал реалити-шоу «Выжить в Дубае». По результатам первого испытания, в суперфинал вышла пара, состоящая из одного звездного и одного народного участников.
В борьбу за приз в 10 миллионов рублей вступили выигравшие у Саши Стоуна и Андрея Зубенко Вячеслав Чепурченко и Саша Сухорукова.
«Мы выиграли. Мы — вот эта шайка неудачников, которых не хотели брать в команду. Мы сделали этих двух качков. Я в шоке. Я счастлива!» — не смогла сдержать эмоций Саша Сухорукова, выйдя в суперфинал.