«Крысиный путь к финалу»: в Сети не довольны оставшимися участниками шоу «Выжить в Дубае»

Стоун на протяжении всего проекта придерживался стратегии оставлять себе на финал наислабейших (по его мнению) противников. Поэтому комфорт отеля Александра разделила с коллегой, смирившись с его таким нелестным мнением о себе. А вот комментаторы молчать не стали.

Людмила: «Еще одно подтверждение. Цель оправдывает средства. У Стоуна амбиции зашкаливают. Даже если он и победит, используя интриги, он этого не достоин».

Алена Алена: «Хочу увидеть, с каким лицом Надя смотрела шоу. Стоун в «Звездах в Африке» рыдал по Карнавал. Хотел уехать к ней. А тут что была Надюша, что нет ».

Юлия: «Стоун живет в каком-то своем мире, со своими понятиями чести, справедливости, порядочности. Ведь он искренне верит, что все делает правильно, что он красавчик. Это так печально. Наверняка, он сейчас смотрит серии и ему ни капельки не стыдно…»

channel37119706: «Чтобы я еще раз смотрела что-то с этим клоуном... нет уж. Это что вообще за курс на пропаганду тупости и мерзости. Пусть бы кривлялся дальше на своей страничке, зачем такое в массы нести и показывать на всю страну? Двух слов связать не может, на элементарные детские вопросы ответить не может, контролировать свои эмоции - тоже нет, даже испытания на физику...

Он больше берет своей дурью и нахрапом, чем физической подготовкой. Позиционирует себя музыкантом, а как повторить простую мелодию, так глаза по пять копеек. Просто большая куча, нахваливающая сама себя, с единственной извилиной - «Саша кушать». Так он и здесь противен - это его чавканье безобразное в микрофон... И это достойный финалист?»