«Крысиный путь к финалу»: в Сети не довольны оставшимися участниками шоу «Выжить в Дубае»
Фото: ТНТ
Остросюжетный и даже психологический проект от ТНТ близок к своему эпическому завершению.
Реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» уже в шаге от финала. По итогам тринадцатого выпуска лидирующей четверкой стали Андрей Зубенко, Слава Чепурченко, Саша Стоун и единственная среди этих красавцев девушка - Александра Сухорукова. Победы которой зрители отнюдь не желают.
Хейт в отношении Александры - это настоящий феномен. Весь проект она проявляла себя довольно ровно, не кидаясь грудью на амбразуру, но при этом в Сети все равно решили, что Саша шла по головам. Как Сухорукова оказалась в таком незавидном положении - разбиралась Teleprogramma.org.
Саша Стоун может стать победителем шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»
Но этого никто не хочет. Буквально. В Сети негатив в сторону Александра разросся до вселенских масштабов. Даже его победа в испытании за иммунитет не добавила ему очков, потому что поделиться им он решил с Сухоруковой - но вовсе не из джентльменских соображений.
Саша Стоун вышел в финал, хотя с первой серии бесил телезрителей. Фото: ТНТ
Стоун на протяжении всего проекта придерживался стратегии оставлять себе на финал наислабейших (по его мнению) противников. Поэтому комфорт отеля Александра разделила с коллегой, смирившись с его таким нелестным мнением о себе. А вот комментаторы молчать не стали.
Людмила: «Еще одно подтверждение. Цель оправдывает средства. У Стоуна амбиции зашкаливают. Даже если он и победит, используя интриги, он этого не достоин».
Алена Алена: «Хочу увидеть, с каким лицом Надя смотрела шоу. Стоун в «Звездах в Африке» рыдал по Карнавал. Хотел уехать к ней. А тут что была Надюша, что нет».
Юлия: «Стоун живет в каком-то своем мире, со своими понятиями чести, справедливости, порядочности. Ведь он искренне верит, что все делает правильно, что он красавчик. Это так печально. Наверняка, он сейчас смотрит серии и ему ни капельки не стыдно…»
channel37119706: «Чтобы я еще раз смотрела что-то с этим клоуном... нет уж. Это что вообще за курс на пропаганду тупости и мерзости. Пусть бы кривлялся дальше на своей страничке, зачем такое в массы нести и показывать на всю страну? Двух слов связать не может, на элементарные детские вопросы ответить не может, контролировать свои эмоции - тоже нет, даже испытания на физику...
Он больше берет своей дурью и нахрапом, чем физической подготовкой. Позиционирует себя музыкантом, а как повторить простую мелодию, так глаза по пять копеек. Просто большая куча, нахваливающая сама себя, с единственной извилиной - «Саша кушать». Так он и здесь противен - это его чавканье безобразное в микрофон... И это достойный финалист?»
Саша Стоун был на проекте с Надей Сысоевой, но в финал вышел без пары. Фото: ТНТ
Александра Сухорукова может стать победительницей шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»
Если Стоун выложился по полной, чтобы завоевать нелюбовь телезрителей, то дикие эмоции в сторону Сухоруковой понимают не все. Напомним, народница была частью коалиции, которая активно выступала против Никиты Плахотниченко и Анны Галянт. Еще она скрыла от коллег, но не от телезрителей, что имеет инвалидность.
После объединения команд Саша призналась, что выигрыш ей нужен, чтобы оплатить дорогостоящее лечение дочери. При этом некоторые из участников высказывались, что Сухорукова филигранно плетет интриги и вообще тот еще кукловод. Собственно, это все, что могло запятнать ее репутацию. Но интернет-пользователи как с цепи сорвались.
channel32769867: «Интересно, как Александра радуется, что ни разу не была на малых испытаниях и в финале. Ну так наверное, потому что Аня за них всех туда ходила. Такой крысиный путь к финалу… А столько драмы, что Андрей после всего этого ее не выбрал. Двойные стандарты какие-то. Пожалуй она - самый неприятный персонаж за три сезона».
Анна: «Саша с губами - это кринж, топить Андрея всю игру, чтобы в конце орать, что они все «народники», самый бесполезный персонаж за всю игру».
Александр Иванов: «Эта хитрая, все-таки вылезла в финал, ни разу будучи на малых испытаниях, бесит конечно, но так тоже нужно умудриться. Андрей блин, упустил иммунитет по глупости, такие шансы были, просто так войти в финал, тогда бы Сашенька пошла бы впервые на малое испытание».
Александра Сухорукова прошла в финал, но зрители ее не поддерживают. Фото: ТНТ
Несмотря на то, что токсичных комментариев большинство, они все же не единственные. Часть сообщества в корне не согласно с этими утверждениями и приводят свои аргументы.
ZloyShk: «Еще ладно, что слабым игроком назвали, но ведь еще и все моральные помои мира вылили на нее, аргументируя тем, что хитрая и слабая. Интересно было бы на всех этих людей посмотреть в аналогичной ситуации. У Саши была там компания, за кого она ни разу не проголосовала. Остальные ей не друзья, вообще непонятно, почему она что-то кому-то из них должна. В ситуации с Аней и Никитой. Почему она должна была сливать кого-то из друзей, если открыто против нее выступает эта Аня - тоже непонятно».
Алена Алена: «Желаю Саше Сухоруковой победы. Не понимаю, почему ее считают слабым игроком. Она вчера наступала на пятки Стоуну, выиграла троих мужчин. И было бы идеально, если она именно Стоуна выиграла в финале. Ведь он же выбрал ее для финала, как слабого игрока. Хочу, чтобы она утерла ему нос, и он ушел еще с большим позором».
Елена Лютова: «Не понимаю негатива в сторону Саши Сухоруковой. На мой взгляд, она очень правильно вела всю игру. Попробуйте быть серым кардиналом, да так, чтобы вас даже не рассматривали как кандидата на малые испытания. Человек умеет вовремя помолчать, наблюдать и четко выверять ходы. Молодец. Открытых конфликтов не было. Неприязнь к молодой парочке - абсолютно естественное дело, ну не сошлись люди характерами и все. И логично, что ей проще попрощаться с ними. Нет, Саша молодец. Отличный стратег и дипломат».
Андрей Зубенко и Слава Чепурченко - явные фавориты шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»
До финала этого захватывающего реалити осталась неделя. В Сети нарастают волнения, из которых становится очевидно, что большинство болеют за «народника» Андрея Зубенко и представителя звездной команды - Славу Чепурченко. Сбудутся ли чаяния интернет-пользователей - узнаем совсем скоро.