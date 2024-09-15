Саша Стоун покинул «Выжить в Дубае» в шаге от победы: «Не особо достойные люди проходят в гранд-финал»

В это воскресенье, 15 сентября, на ТНТ вышел в эфир финальный эпизод реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». В финал вышли четыре участника — по двое из звездной и народной команды.
За главный приз в 10 миллионов бились Саша Стоун и
Именно Слава Чепурченко и Саша Сухорукова вышли в суперфинал. А вот Зубенко и Стоун покинули шоу практически в шаге от победы и приза в 10 миллионов рублей.
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Саша Стоун не смогу скрыть своей досады. Он прошелся по Славе Чепурченко и Саше Сухоруковой, назвав их недостойными людьми.
«Здесь просто воля случая. Так выходит, что не особо, по мне, достойные люди проходят в гранд-финал. Но значит, так должно было быть», — сказал Саша Стоун в эфире ТНТ.
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