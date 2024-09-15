Саша Стоун покинул «Выжить в Дубае» в шаге от победы: «Не особо достойные люди проходят в гранд-финал»

В это воскресенье, 15 сентября, на ТНТ вышел в эфир финальный эпизод реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». В финал вышли четыре участника — по двое из звездной и народной команды.

За главный приз в 10 миллионов бились Саша Стоун и Вячеслав Чепурченко и Саша Сухорукова с Андреем Зубенко. Каждый из финалистов перед испытаниями выбрал себе пару. Стоун и Зубенко решили, что будут бороться вместе, решив, что женщина не сможет принести победу. А Слава Чепурченко взял себе в пару Сашу Сухорукову. И не прогадал.

Именно Слава Чепурченко и Саша Сухорукова вышли в суперфинал. А вот Зубенко и Стоун покинули шоу практически в шаге от победы и приза в 10 миллионов рублей.

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Саша Стоун не смогу скрыть своей досады. Он прошелся по Славе Чепурченко и Саше Сухоруковой, назвав их недостойными людьми.