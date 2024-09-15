Ляйсан Утяшева — о Вячеславе Чепурченко на «Выжить в Дубае»: «Он сыграл свою лучшую роль»

Вячеслав Чепурченко восхитил ведущую шоу ТНТ «Выжить в Дубае. Возвращение» Ляйсан Утяшеву . В финале проекта он выбрал себе в пару представительницу народной команды Александру Сухорукову.

Вместе они вышли в суперфинал, одолев во время испытания Сашу Стоуна и Андрея Зубенко. Каждый из них, напротив, выбрал себе неверного партнера.

«Слава не верит! Он сыграл сегодня свою лучшую роль. Дай бог, не последнюю», — сказала Ляйсан Утяшева о Вячеславе Чепурченко .

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Саша Сухорукова была солидарна с Ляйсан Утяшевой . Она заявила, что выход в суперфинал их паре обеспечил именно Вячеслав Чепурченко .

«Слава принес победу нашей команде, нашей паре», — сказала Саша Сухорукова.

Она добавила, что в реалити-шоу пришла ради своей дочери, чтобы та увидела, что ее мама может все.