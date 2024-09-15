Ляйсан Утяшева — о Вячеславе Чепурченко на «Выжить в Дубае»: «Он сыграл свою лучшую роль»

Вместе они вышли в суперфинал, одолев во время испытания Сашу Стоуна и Андрея Зубенко. Каждый из них, напротив, выбрал себе неверного партнера.
«Слава не верит! Он сыграл сегодня свою лучшую роль. Дай бог, не последнюю», — сказала
Ляйсан Утяшевао Вячеславе Чепурченко.
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Саша Сухорукова была солидарна с
«Слава принес победу нашей команде, нашей паре», — сказала Саша Сухорукова.
Она добавила, что в реалити-шоу пришла ради своей дочери, чтобы та увидела, что ее мама может все.
«И у тебя все получится. Верь. И даже если вокруг тебя большие страшные люди и ты одна, не бойся, у тебя все получится», — обратилась к дочери Александра Сухорукова с экрана.
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