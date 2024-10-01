«Маму я все равно любил больше, чем любую свою жену»: как сложилась судьба Вячеслава Добрынина

Первый день октября принес печальную новость поклонникам творчества Вячеслава Добрынина. 78-летний артист скончался в одной из столичных больниц после того, как его госпитализировали с подозрением на инсульт. Как сообщили друзья, последние две недели Добрынин находился в очень тяжелом состоянии, требующем круглосуточного медицинского надзора.

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Жизнь Вячеслава Григорьевича была всецело посвящена творчеству. Благодаря его трудам миллионы людей грустили и радовались под настоящие хиты своего времени — «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Все, что в жизни есть у меня», «За милых дам» и другие. Но, как говорится, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Как сложилась личная жизнь Добрынина — в материале Teleprogramma.org.

Вячеслав Добрынин до последнего был в надежных руках

Вячеслав Григорьевич был женат дважды. Со второй женой Ириной они прожили душа в душу, заключив брак спустя 10 лет после начала отношений (в 1985 году). Женщина до последнего вздоха угасающего супруга находилась подле него. Вопреки всем злым языкам.

Дело в том, что на момент знакомства и Добрынин, и Ирина состояли в официальных отношениях. В случае с Вячеславом это была формальность, которая оставалась между раздельно жившими супругами ради дочери. А вот Ирина так и не смогла объяснить себе, как Вячеславу удалось увести ее у мужа. Друзья и родные пробовали отговорить девушку от сомнительного союза, ссылаясь на известность артиста и разницу в возрасте. Но все было тщетно — и, как оказалось, к счастью.