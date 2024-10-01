«Маму я все равно любил больше, чем любую свою жену»: как сложилась судьба Вячеслава Добрынина

Первый день октября принес печальную новость поклонникам творчества Вячеслава Добрынина. 78-летний артист скончался в одной из столичных больниц после того, как его госпитализировали с подозрением на инсульт. Как сообщили друзья, последние две недели Добрынин находился в очень тяжелом состоянии, требующем круглосуточного медицинского надзора.
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Жизнь Вячеслава Григорьевича была всецело посвящена творчеству. Благодаря его трудам миллионы людей грустили и радовались под настоящие хиты своего времени — «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Все, что в жизни есть у меня», «За милых дам» и другие. Но, как говорится, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Как сложилась личная жизнь Добрынина — в материале Teleprogramma.org.
Вячеслав Добрынин до последнего был в надежных руках
Вячеслав Григорьевич был женат дважды. Со второй женой Ириной они прожили душа в душу, заключив брак спустя 10 лет после начала отношений (в 1985 году). Женщина до последнего вздоха угасающего супруга находилась подле него. Вопреки всем злым языкам.
Дело в том, что на момент знакомства и Добрынин, и Ирина состояли в официальных отношениях. В случае с Вячеславом это была формальность, которая оставалась между раздельно жившими супругами ради дочери. А вот Ирина так и не смогла объяснить себе, как Вячеславу удалось увести ее у мужа. Друзья и родные пробовали отговорить девушку от сомнительного союза, ссылаясь на известность артиста и разницу в возрасте. Но все было тщетно — и, как оказалось, к счастью.
Вячеслав Добрынин с женой Ириной. Фото: Global Look Press
В этом союзе у Добрынина не случилось детей, но Ирина хорошо поладила и с бывшей женой своего мужчины, и с его дочерью Катей, у которой есть дочь Соня (родилась в 2000 году) и сын Александр (родился в 2007-м). Екатерина живет в США, где замужем за режиссером Шейном Макгаффи.
Самая главная женщина в жизни Вячеслава Добрынина
Первый раз Добрынин женился в 1970-х годах. Даже после появления дочери на свет семейная жизнь Вячеслава Григорьевича не стала полной чашей. Он часто и подолгу оставался у матери, где имел возможность творить, пока его окружали незаменимой материнской заботой.
«Я просил свою жену разрешать мне оставаться у мамы: у меня же там инструмент был. Приезжал к маме, и она так обо мне заботилась! Да еще и к жене ревновала. Она вообще ревновала меня ко всему на свете», — вспоминал Добрынин в интервью.
Вячеслав Добрынин с женой Ириной на юбилее у Льва Лещенко. Фото: Global Look Press
Ужасным потрясением для Добрынина стал внезапный уход мамы в 1981 году. Как вспоминал артист, женщина умерла внезапно, ничем не болев. Эта утрата разделила жизнь на до и после, признавался артист:
«Я еле выжил. Сразу после этого зарос, и так у меня эта борода и осталась. А после этого стал жить совсем другой жизнью. Искал удовлетворения везде. Появилось много разных женщин. Они для меня были какой-то отдушиной».
Прошло время, рана затянулась, повстречалась Ирина. Но как бы ни была сильна эта любовь, главной женщиной в жизни Добрынина оставалась мать. Видимо, супруге хватило женской мудрости просто принять своего творческого мужчину таким, какой он был.
«Маму я все равно любил больше, чем любую свою жену — первую, вторую… Она за мной так ухаживала, как никто. До ночи ждала меня, стирала, кормила, рядом с ней я всегда ощущал себя большим ребенком», — делился откровениями артист на свое 65-летие.
Вячеслав Добрынин. Фото: Global Look Press
Почему Добрынин творчески разошелся с Пугачевой
Вячеслав Григорьевич не то что был вхож в российскую творческую элиту — он стоял у истоков ее формирования. Песни на его музыку исполняли Лев Лещенко, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и многие другие известные артисты. Была в этом списке и Алла Пугачева — но быстро его покинула.
Дело в том, что Добрынин уже работал в оркестре Олега Лундстрема, когда туда в 1970 году пришла прослушиваться рыженькая, конопатая и тоненькая Алла Пугачева. Тогда коллеги подружились настолько, что Вячеслав Григорьевич познакомил ее со своей первой женой. И в ответ — был вхож в дом к будущей Примадонне, познакомился с маленькой Кристиной.
Ситуацию изменил «Золотой Орфей» 1975 года. Дружба Пугачевой и Добрынина не пережила испытание медными трубами. В первом туре подающая надежды артистка исполнила песню Добрынина на стихи Вероники Тушновой «Я прощаюсь с тобой», но Гран-при взяла за песню «Арлекино». После свалившейся на Аллу славы ее окружение перестало подпускать к ней людей из прошлого, вспоминал композитор.
«Если бы я очень хотел, то был бы с ней рядом как композитор. Но тогда нужно было немножко играть на нее. А я понимал, что тоже не последний человек на эстраде. У меня ведь 78 песен было в финале «Песни года», больше всех. И в пугачевский клан я, конечно же, не вхожу. Но вхожу в число тех людей, которых она помнит и уважает», — подытожил Добрынин в 2011 году.
Вячеслав Добрынин и Александр Масляков. Фото: Global Look Press
По материалу mk.ru
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