Орбакайте предполагает, а Пугачева располагает: какая путаница творится вокруг фамильной недвижимости звездного семейства

Как и с названием, так и собственником недвижимости существует определенная путаница. СМИ пишут, что Алла Борисовна официально не является владелицей особняка. Она подарила дачу своему внуку — Никите Преснякову, который при этом тоже не является ее владельцем. Объект принадлежит Кристине Орбакайте (с 2014 года). Именно с ним и с апартаментами в элитном московском комплексе «Четыре ветра» она и решила распрощаться навсегда — гласят свежие новости.

Тем не менее объект выставлен на продажу не вчера, а с весны 2022 года. Все это время он безрезультатно ждал своего хозяина, пока не начал сдаваться за 2 млн рублей в месяц. Сейчас же появились сообщения о том, что объявился потенциальный владелец, готовый предметно вести разговор, предложив от 162 до 125 млн рублей за неликвидный актив.

Возможный приезд Пугачевой осенью этого года в прессе связывают именно с необходимостью проведения сделки купли-продажи. И это при том, что Примадонна не является его владелицей. А вдруг, это и есть то самое место встречи, о котором рассуждала Орбакайте? Ну или же Кристина обойдется тем, что оформит доверенность на мать, чтобы та продала свою бывшую дачу.

Замок в деревне Грязь

Если уже говорить о недвижимости, которой Пугачева уделит внимание по приезду в Россию, то не упомянуть знаменитый замок просто невозможно. Этот многострадальный элитный особняк всякого натерпелся с того момента, как хозяева променяли его стены на кочевую жизнь. Ходили слухи о его продаже за миллиард рублей, изъятии, передаче во временное пользование третьим лицам.