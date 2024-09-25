Орбакайте предполагает, а Пугачева располагает: какая путаница творится вокруг фамильной недвижимости звездного семейства

Кристина Орбакайте, которая в этом году осталась без гастролей по Сибири благодаря активности общественников, внезапно разоткровенничалась, что очень хотела бы встретиться с мамой в Москве. А потом взялась дистанционно продавать недвижимость. Полмиллиарда рублей выручит дочь Пугачевой, если все пойдет по плану и по ценнику, который назначен за каждый из трех элитных объектов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Вместе с этим в прессе упорно муссируются слухи о том, что скоро своим визитом Россию почтит и сама Примадонна. Основной целью ее поездки называют проведение сделки по продаже дачи, которая расположена в подмосковном Солнечногорске. Какая история скрывается за этими событиями — в материале Teleprogramma.org.
Подмосковная дача Пугачевой
После замка в деревне Грязь самым обсуждаемым объектом недвижимости звездного семейства является подмосковная дача Пугачевой. Она расположена в уютной деревне Бережки на берегу Истринского водохранилища в пределах Солнечногорского района. Поэтому этот объект недвижимости называют по-разному — «дача Пугачевой на/в Истре», «дача Пугачевой в Солнечногорске», «дача Пугачевой в Бережках». Суть остается одна — речь идет о монументальном трехэтажном здании с заметной алой крышей (760 квадратов).
Подмосковная дача Пугачевой. Фото: Global Look Press
Как и с названием, так и собственником недвижимости существует определенная путаница. СМИ пишут, что Алла Борисовна официально не является владелицей особняка. Она подарила дачу своему внуку — Никите Преснякову, который при этом тоже не является ее владельцем. Объект принадлежит Кристине Орбакайте (с 2014 года). Именно с ним и с апартаментами в элитном московском комплексе «Четыре ветра» она и решила распрощаться навсегда — гласят свежие новости.
Тем не менее объект выставлен на продажу не вчера, а с весны 2022 года. Все это время он безрезультатно ждал своего хозяина, пока не начал сдаваться за 2 млн рублей в месяц. Сейчас же появились сообщения о том, что объявился потенциальный владелец, готовый предметно вести разговор, предложив от 162 до 125 млн рублей за неликвидный актив.
Возможный приезд Пугачевой осенью этого года в прессе связывают именно с необходимостью проведения сделки купли-продажи. И это при том, что Примадонна не является его владелицей. А вдруг, это и есть то самое место встречи, о котором рассуждала Орбакайте? Ну или же Кристина обойдется тем, что оформит доверенность на мать, чтобы та продала свою бывшую дачу.
Замок в деревне Грязь
Если уже говорить о недвижимости, которой Пугачева уделит внимание по приезду в Россию, то не упомянуть знаменитый замок просто невозможно. Этот многострадальный элитный особняк всякого натерпелся с того момента, как хозяева променяли его стены на кочевую жизнь. Ходили слухи о его продаже за миллиард рублей, изъятии, передаче во временное пользование третьим лицам.
Замок Пугачевой в деревне Грязь. Фото: Global Look Press
Много пиарился на непростой ситуации шоумен Стас Барецкий, выставляя себя новым владельцем жилища Пугачевой. Сейчас же страсти улеглись. Инсайдеры сообщают, что в подмосковном замке в Грязи артистки никто проживает, за недвижимостью приглядывают посменно два охранника. Напомним, что официальным владельцем замка Пугачева также не является.
Две квартиры Орбакайте в элитном жилом комплексе «Четыре ветра»
Но вернемся к Орбакайте. Наряду с бывшей дачей Пугачевой в Бережках Кристина намерена избавиться от своих московских апартаментов, расположенных на Большой Грузинской улице. В элитном жилом комплексе «Четыре ветра» две ее квартиры находятся на восьмом этаже. Панорамные окна обеспечивают прекрасный вид, а внушительный метраж (260 и 225,5 квадратов) — простор и чувство роскоши. Начальная стоимость объектов — по 200 млн рублей за каждую.
ЖК «Четыре ветра». Фото: 4-vetra.com
Какая еще недвижимость осталась у Пугачевой в России
У Аллы Борисовны есть еще одна дача, которая находится в ДСК «Творчество» в Новой Москве. Она представляет из себя двухэтажный дом за массивным бетонным забором.
Также Примадонна может похвастаться квартирой в Филипповском переулке в районе Арбата. 303 элитных квадрата ей подарил бывший зять, российский предприниматель Руслан Байсаров, в 2004 году. Изюминкой объекта является зимний сад и вид на храм Христа Спасителя.
Читайте также: