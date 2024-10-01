Рубальская — о Добрынине: «Для меня было счастье, когда он озвучивал мои нехитрые строки»

1 октября умер любимец советской и российской публики Вячеслав Добрынин. Композитор и исполнитель не смог перенести инсульта, который был уже третьим на его счету. Народному артисту было 78 лет.

Поэт Лариса Рубальская тесно сотрудничала с Вячеславом Добрыниным. Вместе они создали такие замечательные песни, как «Любимый, милый, дорогой», «У фонтана», «Ключи», «Не забудь», «Серенада», «Люби меня, как я тебя», «Треугольник».

Сегодня Лариса Рубальская вспомнила, каким был для нее Вячеслав Добрынин.

«Для меня было важно его присутствие в моей жизни. Для меня было счастье, когда он озвучивал мои нехитрые строки. Когда эти песни я сама могла петь на своих концертах, они для меня подходящие. Я — человек безголосый, но мне удается их как-то пропеть. Мне кажется, что получается у меня это не очень плохо, сердечно. Я не раз на съемках пела: «Любимый, милый, дорогой». Для меня это замечательные минуты моей жизни, которых уже больше не будет», — сказала Teleprogramma.org Лариса Рубальская.