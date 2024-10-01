Добрынин хотел сочинить новый хит с поэтом Осиашвили: «Слава с самого начала говорил, что это будет последняя песня в его жизни»

Еще 26 сентября стало известно о том, что Вячеслав Добрынин попал в больницу. Причиной тому стал инсульт. Здоровье композитора и певца было истощено. За ним круглосуточно наблюдали врачи, но сделать им ничего не удалось. Жена музыканта Ирина Добрынина (с ней он был в браке с 1985 года) рассказала о случившемся другу семьи Льву Лещенко.

Оказывается, незадолго до того, как самочувствие Вячеслава Добрынина ухудшилось, он работал над новым хитом с поэтом Симоном Осиашвили. Но закончить песню им так и не удалось. Композитор попал в больницу. Во вторник, 1 октября, стало известно, что Вячеслав Добрынин скончался от последствий после инсульта. Эта одна из предварительных причин.

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Известный поэт Симон Осиашвили рассказал о сотрудничестве с композитором Вячеславом Добрыниным. Они начали работать над новой песней, но не успели ее завершить. По словам Осиашвили, Добрынин сам намекнул, что эта песня может стать последней в его жизни.

Как пишет Telegram-канал Shot, Симон Осиашвили также признался, что не планирует самостоятельно дописывать эту песню, и она останется незавершенной. «Правда, Слава с самого начала говорил, что наверное это будет последняя песня в его жизни», - уточнил Осиашвили.

Осиашвили и Добрынин известны совместной работой над многими популярными песнями, включая хиты «Не сыпь мне соль на рану», «Бабушки-старушки», «За милых дам», «Колодец», «Спасатель» и «Капля в море».

Также песни на стихи Осиашвили исполняли такие известные артисты, как Игорь Крутой, Кристина Орбакайте, Валерий Леонтьев и многие другие.