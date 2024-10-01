«Наша маленькая квартира» и дом на берегу водохранилища: какое наследство оставил Вячеслав Добрынин

Не стало певца Вячеслава Добрынина. 26 сентября народного артиста России госпитализировали с подозрением на третий инсульт. Врачи никаких утешающих прогнозов не давали. О том, что артист последние две недели находился в тяжелом состоянии, нашему изданию говорил и Лев Лещенко. И чуда не произошло!

Добрынина называли женским композитором, потому что когда слушаешь его песни, возникает впечатление, что он понимает женскую душу как никто. Сам певец и композитор объяснял это тем, что его всегда окружали женщины, а мама воспитывала его одна.

Тем более что юные годы Вячеслава Добрынина, родившегося в 1946 году, выпали на послевоенное время.

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«Наша маленькая квартира»

Родители певца — Анна Антонова и Галуст Петросян — встретились на передовой Великой Отечественной войны и расписались в прифронтовом ЗАГСе. Но брак не просуществовал долго. После окончания войны мама Вячеслава Анна Антонова, уже находясь в положении, переехала в столицу. А отец отправился на войну в Японию, после чего вернулся в родную Армению.

Детство Вячеслава Добрынина прошло в Москве. Они с мамой проживали по адресу Ленинский проспект, д. 23. Во время интервью программе «Пока все дома» в 1995 году артист признавался, что до этого времени всегда жил в маленьких квартирах. Неслучайно в его репертуаре даже есть песня «Наша маленькая квартира». А потом у него получилось приобрести недвижимость побольше.