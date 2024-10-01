«Наша маленькая квартира» и дом на берегу водохранилища: какое наследство оставил Вячеслав Добрынин
Вячеслав Добрынин. Фото: Global Look Press
Кому достанется наследство Вячеслава Добрынина — комментарий адвоката для Teleprogramma.org.
Не стало певца Вячеслава Добрынина. 26 сентября народного артиста России госпитализировали с подозрением на третий инсульт. Врачи никаких утешающих прогнозов не давали. О том, что артист последние две недели находился в тяжелом состоянии, нашему изданию говорил и Лев Лещенко. И чуда не произошло!
Добрынина называли женским композитором, потому что когда слушаешь его песни, возникает впечатление, что он понимает женскую душу как никто. Сам певец и композитор объяснял это тем, что его всегда окружали женщины, а мама воспитывала его одна.
Тем более что юные годы Вячеслава Добрынина, родившегося в 1946 году, выпали на послевоенное время.
Родители певца — Анна Антонова и Галуст Петросян — встретились на передовой Великой Отечественной войны и расписались в прифронтовом ЗАГСе. Но брак не просуществовал долго. После окончания войны мама Вячеслава Анна Антонова, уже находясь в положении, переехала в столицу. А отец отправился на войну в Японию, после чего вернулся в родную Армению.
Детство Вячеслава Добрынина прошло в Москве. Они с мамой проживали по адресу Ленинский проспект, д. 23. Во время интервью программе «Пока все дома» в 1995 году артист признавался, что до этого времени всегда жил в маленьких квартирах. Неслучайно в его репертуаре даже есть песня «Наша маленькая квартира». А потом у него получилось приобрести недвижимость побольше.
Вячеслав Добрынин. Фото: Global Look Press
Уют в подмосковном доме
В 2010 году артист вместе со своей второй супругой, Ириной, приобрел дом в Подмосковье, в районе Старой Рузы. Певец купил участок на берегу Озернинского водохранилища.
Обустройством загородного двухэтажного дома занималась жена — архитектор по образованию. В оформлении особняка использовался классический стиль. Ощущение уюта создавалось во многом благодаря тому, что в доме много мебели из дерева.
А украшением жилища, конечно, стал рояль композитора, который практически не умолкал. И вот в загородном особняке наступила тишина!
Вячеслав Добрынин с женой Ириной. Фото: Global Look Press
У Вячеслава Добрынина, помимо жены Ирины, остались дочь от первого брака Екатерина, которая сейчас живет с мужем в США, внучка София и внук Александр. Теперь они никогда не услышат звуки его рояля…
Вряд ли кто-то из родных в эти тяжелые минуты будет задумываться о наследстве. Но тем не менее жизнь диктует свои собственные правила… Кому же достанется имущество Вячеслава Добрынина?
«Если нет завещания, сначала наследуемое имущество делится пополам. Так называемая супружеская доля, отходит жене, вторая половина делится между женой и дочкой, — пояснил Teleprogramma.org адвокат Андрей Князев . — Если есть завещание, то наследует тот, на кого оно оформлено. Это может быть кто угодно: жена, дочь, внуки».