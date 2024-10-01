Лещенко рассказал, что последние две недели Добрынин был в тяжелом состоянии

Певец Лев Лещенко поделился новостью о том, что он узнал о смерти известного композитора и певца Вячеслава Добрынина примерно полтора часа назад от его жены. Как пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на слова Льва Валерьяновича, последние две недели Добрынин находился в очень плохом состоянии здоровья, и врачи следили за ним круглосуточно. Несмотря на все старания медперсонала, Добрынин скончался в больнице. Спасти его не удалось.

Лещенко назвал Добрынина легендой и отметил, что он был одним из самых известных авторов и исполнителей песен с 70-х годов до начала 2000-х. Лещенко также упомянул, что песню «Прощай» — одну из своих визитных карточек, написал именно Вячеслав Добрынин еще в 1975 году.

Сам Вячеслав Добрынин в одном из интервью признался, что получил инвалидную группу после двух инсультов. Но инвалидом себя не считал. И уверял, что не нуждается в бесплатных лекарствах от государства, как и в сострадании поклонников.