Что известно о последних днях жизни Вячеслава Добрынина, который перенес третий инсульт: не мог встать с постели, но рядом была любящая жена

Сегодня Россия потеряла выдающегося певца и композитора Вячеслава Добрынина. Последние дни своей жизни он провел в московской больнице. Композитор почти не вставал с постели, рядом с ним была его любящая жена. На прошлой неделе у него произошел третий инсульт, и его состояние резко ухудшилось. Друзья и коллеги ожидали улучшения, но 1 октября в 11:00 сердце музыканта перестало биться.

Как пишет Telegram-канал Shot, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Добрынин продолжал писать стихи и даже работал над новой песней, которую планировал выпустить совместно с Симоном Осиашвили. Однако в итоге эта композиция осталась незавершенной. У Добрынина остались жена Ирина, дочь Екатерина, внучка София и внук Александр. Ему было 78 лет.