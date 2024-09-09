Жизнь Маслякова на экране и за ним: какие слухи ходили об «отце КВН» и что оказалось правдой

Александр Васильевич Масляков из тех людей, про
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Это случилось в 2022 году, когда ковид вынудил бессменного ведущего КВН распрощаться с этим статусом. Тем не менее преданные поклонники легендарной телеигры продолжали
Личная жизнь Александра Маслякова по-настоящему была личной
Несмотря на то что сам ведущий и его семейство — сын с женой и дочерью — всегда были на виду у телезрителей, их частная жизнь оставалась за семью печатями. Ни он, ни его близкие не делали себе имена на скандалах и сомнительных историях.
Даже страшный диагноз (неофициально — «
Телезрители запомнят Маслякова вечно улыбающимся за трибуной. Фото: Global Look Press
Неудивительно, что с такой скрытностью и борьбой за репутационный имидж за все свои годы работы на телевидении Масляков-старший не нажил себе серьезного багажа из сплетен. Все, что можно было сказать о нем порочащего, это то, что сидел в тюрьме за махинации с валютой (это фейк).
За что Маслякова-старшего «посадили» в тюрьму
Роль ведущего программы «Клуба веселых и находчивых» Александр Васильевич получил еще в 1964 году. После закрытия шоу в 1972 году он вел различные телепередачи и репортажи. Но когда в 1986 году КВН был воссоздан на телевидение, Масляков стал его постоянным ведущим.
Как раз во время этой паузы в КВН и стали распространяться слухи, что программу закрыли, потому что ведущий якобы был замешан в грязных делишках. Ввиду отсутствия Интернета, эту сплетню обсуждали на кухнях. Доходило даже до того, что находились сокамерники ведущего, рассказывающие подробности соседства с таким именитым заключенным.
Но это не более чем фантазия народа, которого лишили увлекательной программы по телевизору. Другое дело — рассказы выходцев из КВН, которые занялись своей сольной карьерой, получив хороший старт в составе различных команд.
Вплоть до 2022 года телезрители КВН видели Маслякова на сцене — даже несмотря на проблемы со здоровьем. Фото: Global Look Press
Как Александр Масляков потерял самообладание и угодил в скандал
Чтобы держать телеимперию под присмотром, то и качествами нужно обладать соответствующими. Понятно, что в стенах КВН Александр Васильевич был иным, чем на сцене. Это хорошо ощутили на себе те, кто поддался на соблазнительный
Однако эти скандалы не всплывали в информационном поле — до того момента, как ведущий КВН неосмотрительно побеседовал с пранкером в 2012 году. Якобы от лица Тимура Батрутдинова ему пожаловались на Маслякова-младшего и пригрозили, что могут развязать войну с КВН.
«Только не опозорьтесь! Ты вообще какое право имеешь мне звонить? Вас таких звезд нарожал КВН! Звезда Comedy Club он! Скажите, пожалуйста! Звезда — это Брэд Питт. Звезда — я, а вы — мусор», — вспылил 12 лет назад Масляков.
Эти слова моментально получили огласку, но сейчас уже об этом никто не вспоминает. Да уже и не вспомнят. Все же уход Александра Васильевича из жизни — это
Масляков умел не только улыбаться на сцене. Фото: Global Look Press
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