Жизнь Маслякова на экране и за ним: какие слухи ходили об «отце КВН» и что оказалось правдой

Александр Васильевич Масляков из тех людей, про кончину которых говорят: ушла эпоха. Не просто ведущий, а символ Клуба веселых и находчивых. Его поза за тумбой со скрещенными руками, фирменная улыбка и лаконичные кивки головой — теперь все это по-настоящему в прошлом. Несмотря на то, что на сцене мэтр не появлялся уже достаточно давно.

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Это случилось в 2022 году, когда ковид вынудил бессменного ведущего КВН распрощаться с этим статусом. Тем не менее преданные поклонники легендарной телеигры продолжали ассоциировать ее исключительно с образом Маслякова-старшего.

Личная жизнь Александра Маслякова по-настоящему была личной

Несмотря на то что сам ведущий и его семейство — сын с женой и дочерью — всегда были на виду у телезрителей, их частная жизнь оставалась за семью печатями. Ни он, ни его близкие не делали себе имена на скандалах и сомнительных историях.