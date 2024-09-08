Выходцы из «Выжить в Дубае» назвали самых раздражающих участников: и это не Сысоева

Вячеслав Чепурченко на днях заявил журналисту Teleprogramma.org, что в настоящий момент победы и выигрыша в 10 млн рублей достоин каждый участник шоу «Выжить в Дубае». Однако уточнил: «Кроме, пожалуй, одного участника». И хотя имя этого антигероя актер отказался называть, многим несложно догадаться, кто это. Ведь противостояние с ним в шоу длится у звезды «Жуков» не одну серию.
«Саша Стоун — истерическая натура, который испортил всю красоту этого проекта. Он пытался ярчить, но ярчить нормально не умеет, поэтому его выпады выглядели глупо и нелепо».
У представителей народной команды — другой антигерой. И это Остап Солдатов, который уже покинул проект.
«С ним я бы, наверное, не хотел общаться ни на проекте, ни на сегодняшний день вне его. Мое общение с ним там было вынужденным», — признался Андрей Зубенко корреспонденту сайта.
Участники шоу «Выжить в Дубае». Фото: ТНТ
Участнику шоу не нравилось, что Солдатов, создав группировку из 4 человек, плел в шоу интриги. Зубенко же при этом мечтал о честной игре, где все герои будут в равных условиях.
Анна Галянт тоже назвала Остапа Солдатова в числе тех, кто ей был неприятен на проекте. Студентка не была в восторге от того, как он и члены его четверки выбирали людей на вылет. Но особенно ей не нравилось, что Остап Солдатов противоречил сам себе.
«Остап Солдатов больше всех кричал, что это не «Дом-2», а потом начал строить отношения с Настей Перун. Но в свой аргумент они говорят, что это другое. Только наши отношения с Никитой давно построены», — рассказала Анна Галянт.
Никита Плахотниченко полностью солидарен со своей возлюбленной.
«Больше всего я разочаровался в Остапе. Разочаровался даже не в том факте, что он такой человек, а в том, что такие люди бывают в принципе...» — вздохнул он.