Выходцы из «Выжить в Дубае» назвали самых раздражающих участников: и это не Сысоева

Вячеслав Чепурченко на днях заявил журналисту Teleprogramma.org , что в настоящий момент победы и выигрыша в 10 млн рублей достоин каждый участник шоу «Выжить в Дубае». Однако уточнил: «Кроме, пожалуй, одного участника». И хотя имя этого антигероя актер отказался называть, многим несложно догадаться, кто это. Ведь противостояние с ним в шоу длится у звезды «Жуков» не одну серию.

Более открыто о своих симпатиях и антипатиях говорила Виктория Боня , которая призналась нашему корреспонденту :

«Саша Стоун — истерическая натура, который испортил всю красоту этого проекта. Он пытался ярчить, но ярчить нормально не умеет, поэтому его выпады выглядели глупо и нелепо».

У представителей народной команды — другой антигерой. И это Остап Солдатов, который уже покинул проект.