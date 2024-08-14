Плахотниченко после «Выжить в Дубае»: что сказал участникам шоу за кадром, и чем его поразил Солдатов

— Что вы почувствовали, когда услышали свое имя во время голосования?

— Я почувствовал облегчение, потому что, во-первых, Аня не пойдет на малое испытание, а во-вторых, меня ожидание голосования удручало куда больше, чем сами малые испытания!

— В ком вы больше всего разочаровались на проекте? Кто удивил больше всех?

— Больше всего я разочаровался в Остапе. Разочаровался даже не в том факте, что он такой человек, а в том, что такие люди бывают в принципе... И, как показал этот сезон, таких людей немало.

А удивила меня больше всех Ан. Я знал, что она стойкая, но под таким натиском было тяжело даже мне! Она же она смогла проявить себя достойно и удивить всех до единого!

— Что тяжелее всего вы переносили на проекте?

— Самое тяжелое на проекте — это постоянное состояние напряженности, связанная с малыми испытаниями. Я переживал больше не за себя, а за Аню. Поэтому мне было вдвойне тяжелее. Но я рад, что прошел пусть не длинный путь, пусть тернистый, но зато очень запоминающийся!

— Какая подлость или иной поступок участников вас больше всего удивили?

— Больше всего меня удивило, что на малые испытания проголосовали за Аню (первый раз). Поразительно, что мои «сокомандники» не боятся даже народного осуждения...