Плахотниченко после «Выжить в Дубае»: что сказал участникам шоу за кадром, и чем его поразил Солдатов

Сегодня героем нашей публикации стал Никита Плахотниченко, выбывший из проекта «Выжить в Дубае» в восьмом выпуске. Члены народной команды проголосовали за него по той причине, что его девушка Аня Галянт оказалась на удивление стойкой. И так и не ушла из шоу, отправив за проект вначале Вячеслава Чепурченко, а потом Оксану Самойлову. Поэтому ребята «пожалели» студентку и подобрали ей замену в виде Никиты.
— Никита, как вы считаете, почему на самом деле ваши сокомандники отправили вас на малое испытание?
— Они просто понимали, что я устал молчать и больше с моей стороны не будет уступок. Я думаю, что они ощущали опасность, тем более перед объединением. И постарались в очередной раз меня слить.
Народная команда. Фото: ТНТ
— Что вы почувствовали, когда услышали свое имя во время голосования?
— Я почувствовал облегчение, потому что, во-первых, Аня не пойдет на малое испытание, а во-вторых, меня ожидание голосования удручало куда больше, чем сами малые испытания!
— В ком вы больше всего разочаровались на проекте? Кто удивил больше всех?
— Больше всего я разочаровался в Остапе. Разочаровался даже не в том факте, что он такой человек, а в том, что такие люди бывают в принципе... И, как показал этот сезон, таких людей немало.
А
— Что тяжелее всего вы переносили на проекте?
— Самое тяжелое на проекте — это постоянное состояние напряженности, связанная с малыми испытаниями. Я переживал больше не за себя, а за Аню. Поэтому мне было вдвойне тяжелее. Но я рад, что прошел пусть не длинный путь, пусть тернистый, но зато очень запоминающийся!
— Какая подлость или иной поступок участников вас больше всего удивили?
— Больше всего меня удивило, что на малые испытания проголосовали за Аню (первый раз). Поразительно, что мои «сокомандники» не боятся даже народного осуждения...
Аня Галянт. Фото: ТНТ
— Как вы живете сейчас? Где живете? Чем занимаетесь?
— Жизнь стала более красочной, стараюсь стать блогером, поэтому стал посещать вместе с Аней различные мероприятия, где стараюсь обрести новые знакомства. В общем, теперь даже все самое старое кажется чем-то новым. Живем мы там же, потому, как мы только начинаем что-то пробовать и от желаемого результата мы еще далеко (Никита заявлял в шоу, что живет в Шахтинске. — Прим. ред.).
— Какие важные выводы вы сделали после участия в проекте?
— Выводов на самом деле сделал много, вот основные из них:
- Иногда, у тебя появляется возможность, но мало этой возможностью воспользоваться, очень важно эту возможность еще и уберечь от различных нападок из вне.
- Как не крути, любовь — это самое мощное и разрывающее все границы чувство, которое всегда побеждает.
- Никогда нельзя воспринимать всерьез слова человека и на его словах стараться сделать вывод о нем же, и стараться выстраивать с ним какие бы то ни было отношения, слова — это только слова, они начинают иметь вес лишь тогда, когда подкреплены действием.
Никита Плахотниченко. Фото: ТНТ
— Проект в вас вселил чувство уверенности или, напротив, неуверенности в своих силах?
— Уверенности, однозначно, уверенности. Сейчас практически нет ситуаций, за которые мне стыдно. Для меня этот проект стал глотком свежего воздуха, и только после него я стал дышать полной грудью!
— Если вас позовут в подобное шоу, вы пойдете?
— Я готов пойти куда-угодно и сейчас просто с еще большим удовольствием рассмотрю абсолютно любое предложение.
— Что бы вы сейчас сказали те, кто участвовал с вами в шоу «Выжить в Дубае»?
Всегда побеждает любовь.
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