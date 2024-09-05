Чепурченко — кто достоин победы в «Выжить в Дубае»: «Все, за исключением одного человека»
Вячеслав Чепурченко. Фото: ТНТ
Актер Вячеслав Чепурченко уверен, что на данном этапе практически все участники реалити-шоу могут считаться сильными игроками.
Шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ все ближе к финалу. Актер Вячеслав Чепурченко уверен, что в настоящий момент в проекте участвуют только сильные игроки. И у каждого из них есть шанс на победу.
Но вот достойны ли эти люди выигрыша в 10 миллионов рублей? С этим вопросом мы обратились к звезде сериала «Жуки».
«Сейчас осталось так мало людей в шоу, пройдя этот сложный путь, испытав тяжелое моральное и физическое истощение, уже все достойны победы. Может быть, за исключением одного человека, но я не буду говорить какого.
Поэтому в дальнейшем, когда начнутся проигрыши, когда люди начнут уходить, это всегда будет очень горько. Потому что, пройдя такой путь и оказавшись столь близко к финалу, проиграть очень обидно», — сказал Вячеслав Чепурченко журналисту Teleprogramma.org.