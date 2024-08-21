Как живет после шоу «Выжить в Дубае» Анна Галянт: работает в продуктовом магазине, строит нечто секретное, живет в Шахтерске

Мало кто из членов народной команды при появлении Анны Галянт в шоу «Выжить в Дубае» сделал на нее ставки. А зря. Хрупкая студентка 19 лет отроду оказалась на удивление стойким и сильным игроком.

Она с легкостью выбила из шоу на малых испытаний двух звезд — Вячеслава Чепурченко и Оксану Самойлову . И выбрала единственно возможную для себя тактику поведения: не ввязываться в интриги, бороться в шоу за себя. Теперь именно на нее многие делают ставки, когда называют имена предполагаемых победителей шоу .

Сегодня Teleprogramma.org познакомит наших читателей с Анной поближе в нашем проекте «Жизнь после шоу» . Мы попытаемся разобраться, чем зацепила юная «народница» членов своей команды, с кем у нее сложились отношения в проекте, где она теперь и какие планы у нее на дальнейшую жизнь.

— Члены народной команды, недолго думая, стали пытаться выбить вас из шоу «Выжить в Дубае». Они объясняли свое поведение тем, что это не «Дом-2», однако причина довольно странная. Как вы считаете, почему на самом деле ребята хотели, чтобы вы покинули проект?

— Я такой же участник, как и они. Но, как только я пришла, Саша Сухорукова сразу отметила, что планы придется поменять. У ребят была сформированная четверка до меня, они старались тщательно это скрыть и казаться белыми и пушистыми. Остап Солдатов больше всех кричал, что это не «Дом-2», а потом начал строить отношения с Настей Перун. Но в свой аргумент они говорят, что это другое. Только наши отношения с Никитой давно построены.

А у Остапа не получилось построить отношения на проекте «Дом-2», и он решил через пару выпусков попробовать здесь. Они отправили сначала Олю (по причине «она слабая»), потом Никиту («он сильный»), меня («слабая»), Андрея (просто так), меня (я состою в паре и «слабая»), Никиту (состоит в паре).

Человека выбирали не по причинам, а причины выбирались для конкретного человека. Их раздражало, что я что-то говорю, когда молчала, то раздражало, что молчу. Ребята, не воспринимали меня ни как члена команды, ни как игрока, с моим мнение вообще не считались, а потом говорили, что я ничего не делаю для команды. Если бы была команда, я бы сделала для нее все.

Несмотря на весь негатив в мою сторону и Никиты, я к ним относилась снисходительно и мне было их жаль, ведь взрослые люди вели себя как дети. Я не нравилась тем, что у меня мнение не совпадает с их, у меня есть любовь. Некоторые ни разу не испытали этого чувства за всю жизнь, к сожалению.

Если вы это читаете, несмотря на то что вы делали и говорили в проекте, я искренне от всего сердца желаю вам любви — это прекрасное чувство, которое ни стоит никаких денег!