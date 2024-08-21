Как живет после шоу «Выжить в Дубае» Анна Галянт: работает в продуктовом магазине, строит нечто секретное, живет в Шахтерске

Мало кто из членов народной команды при появлении Анны Галянт в шоу
Она с легкостью выбила из шоу на малых испытаний двух звезд —
Сегодня
— Члены народной команды, недолго думая, стали пытаться выбить вас из шоу «Выжить в Дубае». Они объясняли свое поведение тем, что это не «Дом-2», однако причина довольно странная. Как вы считаете, почему на самом деле ребята хотели, чтобы вы покинули проект?
— Я такой же участник, как и они. Но, как только я пришла, Саша Сухорукова сразу отметила, что планы придется поменять. У ребят была сформированная четверка до меня, они старались тщательно это скрыть и казаться белыми и пушистыми. Остап Солдатов больше всех кричал, что это не «Дом-2», а потом начал строить отношения с Настей Перун. Но в свой аргумент они говорят, что это другое. Только наши отношения с Никитой давно построены.
А у Остапа не получилось построить отношения на проекте «Дом-2», и он решил через пару выпусков попробовать здесь. Они отправили сначала Олю (по причине «она слабая»), потом
Человека выбирали не по причинам, а причины выбирались для конкретного человека. Их раздражало, что я что-то говорю, когда молчала, то раздражало, что молчу. Ребята, не воспринимали меня ни как члена команды, ни как игрока, с моим мнение вообще не считались, а потом говорили, что я ничего не делаю для команды. Если бы была команда, я бы сделала для нее все.
Несмотря на весь негатив в мою сторону и Никиты, я к ним относилась снисходительно и мне было их жаль, ведь взрослые люди вели себя как дети. Я не нравилась тем, что у меня мнение не совпадает с их, у меня есть любовь. Некоторые ни разу не испытали этого чувства за всю жизнь, к сожалению.
Если вы это читаете, несмотря на то что вы делали и говорили в проекте, я искренне от всего сердца желаю вам любви — это прекрасное чувство, которое ни стоит никаких денег!
Народна команда «Выжить в Дубае». Фото: ТНТ
— Насколько трудно идти одной против всего лагеря, ведь ваш парень Никита Плахотниченко вскоре покинул проект и вы остались без поддержки?
— Мне было очень трудно весь проект. Бороться пришлось не только со звездной командой, но и с народной «четверкой». Соперниками были почти все. Я оказалась самой молодой участницей на проекте, и мне было очень неприятно, что люди (а некоторые возрастом почти как мои родители) постоянно говорили фразы, что «она слабая» и т.п. Я знаю, что внутри я сильнее многих мужчин. Мне очень хотелось доказать и показать всем, что «эта хрупкая и маленькая девочка может больше, чем многие». Я горжусь собой, я практически не плакала на проекте и не давала эмоциям взять верх, хотя в жизни меня легко расстроить, а здесь я держалась как кремень.
— Кто из «народников», на ваш взгляд, все-таки смог до конца сохранить свое лицо?
— Оля Воронцева для меня осталась честной, доброй девушкой, которая хотела и могла бороться. Андрей Зубенко — один из достойных игроков, которому я желала победы и искренне радовалась его торжеству на больших испытаниях. Он подтверждал свои слова действиями, не играл на камеру, не пытался быть другим, а просто был собой. Это достойно уважения.
Андрей Зубенко. Фото: ТНТ
— В своем телеграме вы написали, что больше всего сблизились с Надей Сысоевой. Чем она вам близка, интересна?
— Надя поддерживала меня по-человечески. Поддержка заключалась не в большом испытании и не во время голосования. Она общалась со мной и вне камер, интересовалась моей жизнью и Никиты. Мне очень жаль, что зрители обрушили на нее такой хейт. Она очень сильный игрок, вывезла в десятом выпуске большое испытание за себя и своего мужчину быстрее, чем справились остальные лишь только за себя. После проекта мы также поддерживаем общение, я бы с удовольствием встретилась с Надей сейчас.
— Кто добрее, команда звезд или команда «народников»?
— В реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» не было добрых игроков, были более человечные. Игрок — это тот человек, который сразу подразумевает жесткого стратега. Но у звезд был огромные плюс — они все говорили в лицо. Все, что сказано на синхронах, было сказано в жизни человеку.
— Что для вас было самым сложным в шоу?
— Я ненавижу лицемерие, а именно с ним я столкнулась на проекте. Я очень была вдохновлена данным шоу. Представьте, собрали команду со всей могучей России, где были самые достойные, честные и сильные игроки. Но, к сожалению, не все оказались именно такими. Мне было сложно смириться с мыслью, что «народники» оказались трусами. Очень непросто пережить малые испытания, это нереальный стресс. Ведь на кону продолжить борьбу за свое будущее.
Объединенная команда в шоу «Выжить в Дубае». Фото: ТНТ
— Что вы посоветуете людям, против которых плетут интриги?
— Всегда нужно рассчитывать только на себя. Против тебя могут плести кучу интриг, но нужно различать, где правда, а где нет, и не вестись на эти провокации. Когда вокруг меня плели заговоры, я приняла позицию в проекте, что я буду сама за себя. Я пошла по самому сложному пути, хотя проще было объединиться со звездами, но у меня есть «я» и мой выбор. Нужно уметь бороться с самим собой. На проекте сильная, отважная часть меня боролась с той самой маленькой девочкой, которая хотела просто чувствовать себя защищенной.
— Какие уроки вы вынесли из проекта? Чему он вас научил?
— Проект научил меня быть готовой ко всему и всегда. Никогда нельзя верить словам человека, которого плохо знаешь. Любой может предать. Всегда в чем-то есть подвох, и ситуации нужно рассматривать со всех ракурсов. Никогда не делать поспешные выводы.
— Чем вы сейчас занимаетесь? Где живете, не перебрались ли в Москву?
— Живу в своем родном городе Шахтерске со своими родителями и младшим братом Глебом. В Москву часто с Никитой стали ездить, но не на ПМЖ. Перешла на третий курс юридического факультета ДонГУ. Занимаюсь спортом, веду активно социальные сети. Мне очень нравится делиться своей жизнью с «моими хорошими», я заметила, что я часто так называю подписчиков. Слово «подписчики» мне не нравится, как-то бездушно звучит, а у меня очень душевная аудитория, которая оказывает мне просто бомбическую поддержку. Они милые, добрые, искренние, общительные и просто кайфовые. Мне присылают подарки, создают фанфики во всех социальные сетях, пишут сообщения, я очень ценю и благодарна за это! Я помогаю родителям и работаю продавцом в продуктовом магазине.
— Что за стройку вы ведете, видео с которой многие наблюдали в соцсетях?
— Пока держу в секрете, что за стройку я начала, но она уже на финишной прямой, почти готов внутренний ремонт помещения, которое я нашла. Скоро все расскажу в социальных сетях. Для меня это огромный шаг в будущее!
Никита Плахотниченко и Аня Галянт. Фото: соцсети
— Расскажите о ваших планах на будущее: свадьбу с Никитой, семью, сферу деятельности.
— Я думаю, что вопрос о свадьбе должны задавать Никите. Я считаю, что предложение руки и сердца должен делать именно мужчина, поэтому на счет свадьбы я пока ничего не хочу говорить. Мы уже с ним семья, очень многое пережили вместе и еще переживем. У меня всегда на первом месте семья — это самое ценное, что дано человеку. С Никитой у нас есть необъяснимая связь, мы одно целое. В будущем очень хочу попробовать себя в роли ведущей какого-то шоу.
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