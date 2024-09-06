Продюсер Исаева — об инициативе забрать детей у Пугачевой: «Больше нечем заняться?»

Активисты движения «Ветераны России» хотят лишить родительских прав Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина* . За решением этого вопроса они обратились к омбудсмену по правам ребенка.

Они уверены, что из-за постоянных переездов у Гарри Галкин а и Лизы Галкиной нет нормальной жизни. Как пишет Mash, инициаторы хотят вернуть детей в Россию, разлучив их с родителями.

Специально для издания Teleprogramma.org ситуацию прокомментировала продюсер Светлана Исаева .

«Мы столько боролись со скандинавскими странами и пропагандировали невозможность того, чтобы их омбудсмены отбирали у русских женщин детей по каким-то непонятным причинам. Неужели мы уподобимся тем, против кого выступали? Мне кажется, что это «любой способ», лишь бы меня заметили», — высказалась Светлана Исаева.

Отметим, что некоторые россияне восприняли огласку данной ситуации как предупреждение для тех, кто ведет себя за границей «неподобающе». Однако продюсер считает, что дело в обратном — в том, что некоторые люди хотят получить преференции от проблем знаменитостей.

«Ну неужели ветеранам больше нечем заняться, кроме как Пугачевой и Галкиным*? Нет что ли у нас более неблагополучных семей, у которых действительно нужно забрать детей? Это чистой воды пиар. Вот им сказали, найдите кого-нибудь, на ком вы сможете попиариться. Ничего другого я не вижу», — прокомментировала Светлана Исаева .

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента