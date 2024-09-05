Чепурченко — о том, как разбил пару Стоун — Сысоева: «Двигался к цели шаг за шагом»

Не секрет, что Вячеслав Чепурченко давно хотел разбить пару Саши Стоуна и Надежды Сысоевой в шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ. Но удалось ему осуществить этот план только на 12-й серии проекта.

Почему это произошло только сейчас, актер объяснил в беседе с корреспондентом издания Teleprogramma.org .

«Я не могу открыть дверь с ноги и сказать: «Сейчас мы будем все голосовать так, как хочу я». У каждого своя голова на плечах, кому-то один человек нравится, кому-то другой. Нужно было аккуратно, шаг за шагом двигаться к своей цели. Если бы я надавил на девочек из народной команды, то мог бы только оттолкнуть их от себя, потерять их голоса. Поэтому я пошел более длинным, но верным путем. Как говорится: «Тише едешь — дальше будешь». Плюс — план не удавался, потому что Саша Стоун два раза выигрывал малые испытания. На это я никак повлиять не мог», — сказал Вячеслав Чепурченко .