Зубенко – о Солдатове в «Выжить в Дубае»: «Не хотел общаться ни на проекте, ни вне него»

Андрей Зубенко признался изданию
Однако вскоре он понял, что в народной команде образовалась коалиция из 4 человек, и его план разрушился, пришлось идти собственным путем.
Из ребят, которые стали объединяться против других, он выделил Остапа Солдатова, который уже покинул шоу.
«С ним я бы, наверное, не хотел общаться ни на проекте, ни на сегодняшний день вне него. Мое общение с ним там было вынужденным. Если бы этого не происходило, то продолжались бы разговоры, что я пытаюсь развалить команду, вношу негатив и так далее», - сказал Андрей Зубенко.
При этом, по утверждению Зубенко, именно его пытались обвинить с той стороны в раздорах и заговорах. Полное интервью о жизни Андрея Зубенко и его работе на Таймырском острове читайте
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