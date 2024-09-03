Зубенко – о Солдатове в «Выжить в Дубае»: «Не хотел общаться ни на проекте, ни вне него»

Андрей Зубенко признался изданию Teleprogramma.org , что у него не было изначально плана играть в реалити «Выжить в Дубае» за самого себя. Прежде всего он был настроен на укрепление командного духа и объединение во время испытаний.

Однако вскоре он понял, что в народной команде образовалась коалиция из 4 человек, и его план разрушился, пришлось идти собственным путем.

Из ребят, которые стали объединяться против других, он выделил Остапа Солдатова, который уже покинул шоу.

«С ним я бы, наверное, не хотел общаться ни на проекте, ни на сегодняшний день вне него. Мое общение с ним там было вынужденным. Если бы этого не происходило, то продолжались бы разговоры, что я пытаюсь развалить команду, вношу негатив и так далее», - сказал Андрей Зубенко.

При этом, по утверждению Зубенко, именно его пытались обвинить с той стороны в раздорах и заговорах. Полное интервью о жизни Андрея Зубенко и его работе на Таймырском острове читайте здесь.