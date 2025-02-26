Пореченков — ведущий, Натан — Соловей-разбойник и участие чемпиона по поеданию хинкали: чем удивит спортивное шоу «Богатырские игры»

На канале СТС проходят съемки нового масштабного шоу «Богатырские игры», в котором 100 силачей со всей страны сразятся за титул «Богатырь всея Руси». На кону — десять миллионов рублей.
Ведущими шоу стали актер Михаил Пореченков, видеоблогер Дмитрий Масленников и звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Ника Здорик. Корреспондент Teleprogramma.org побывала на съемках проекта и увидела все своими глазами.
Заглянем за «кулисы» шоу «Богатырские игры»
Съемочный процесс проходит на киностудии «Мосфильм». Входим в один из павильонов, куда специально завезен песок, и повсюду расставлены колонны. Здесь с минуты на минуты начнется испытание, в ходе которого участники должны с помощью цепей удержать колонны как можно дольше. Вес одной конструкции составляет 62 килограмма. Результаты, показанные мужчинами и женщинами, оцениваются отдельно. И надо сказать, что итог получился весьма неожиданным. Однако не будем спойлерить…
В день снимается не больше двух испытаний, поскольку на подготовку одного может уходить по несколько часов. Для быстрой смены заданий на площадке дежурят 40 человек.
Шоу действительно поражает своим масштабом. Специально для проекта, учитывая материалы и оборудование, на площадку было завезено около 600 тонн декораций, 43 тонны песка.
Декорации начали строиться за месяц. Параллельно в соседнем павильоне шли тестовые испытания.
Кадр из шоу «Богатырские игры». Фото: телеканал СТС
Вообще, в каждом выпуске участники в возрасте от 18 до 71 года будут проходить уникальные испытания в духе русских сказок, а в финале их ждет сложнейшая полоса препятствий «Кудыкина гора», состоящая из 11 этапов. По результатам первых поединков лучшие набирают себе команды-дружины, которые дальше участвуют в эстафетах. В итоге победителями станут всего двое — богатырь и богатырша.
В новом проекте канала СТС силачам предстоит участвовать в боях с колотушками, тянуть необычную репку, испытать на себе вечный двигатель, играть в богатырские салки, удерживать тяжелые бревна, толкать 250-килограммовую стену и так далее. На случай, если кто-то из «богатырей» получит травму, на площадке постоянно дежурит бригада скорой помощи.
В шоу принимают участие представители разных профессий: чемпион по скоростному поеданию хинкали, участница турниров Арнольда Шварценеггера, коллекционер пауков, звездный телохранитель, обладатель шести мировых рекордов Книги рекордов Гиннесса, чемпионка мира по шахбоксу и так далее. В общем, необычные личности.
Натан: «В каждой русской сказке есть свой Соловей-разбойник, поэтому здесь моя роль точно отведена»
Не обойдется и без звездных «богатырей». Среди них — телеведущий Александр Мясников, актер Влад Канопка, певец Иван Чебанов, блогер Алексей Столяров, актер Иван Жвакин.
Сюрпризом для зрителей станет появление в «Богатырских играх» рэпера Натана. Широкая аудитория узнала его благодаря проекту «Звезды в джунглях», где он закрутил роман с блогером Валерией Чекалиной (Лерчек). Однако сейчас все страсти в жизни музыканта позади, он помирился с женой и наслаждается семейными радостями.
На вопрос о спортивной подготовке к шоу Натан ответил, что бывает в спортзале ежедневно. Правда, иногда все же приходится отказываться от тренировок из-за гастролей.
Натан с коллегами по шоу. Фото: телеканал СТС
«Вообще, шоу очень крутое. Если говорить даже про тренды, посмотрите, год назад где-то на Патриках снимали видео и отметили Россию как очень красивую нацию, поэтому сейчас, мне кажется, трендово показывать именно спортивные массовые мероприятия для всех.
Поэтому и появляются кумиры для молодежи, которые несут здоровый образ жизни в массы. Я, может, и не совсем богатырь, но в каждой русской сказке есть свой Соловей-разбойник, поэтому здесь моя роль точно отведена», — сказал Натан.
Александр Мясников: «Надо же кому-то за молодежью приглядывать»
Самым возрастным участником проекта является известный ведущий и врач-кардиолог Александр Мясников, которому 71 год. По словам телеведущего, он впервые участвует в подобном спортивном шоу. И это для него необычный опыт.
Однако с учетом того, что теледоктор тренируется пять-шесть дней в неделю по два с половиной часа в день, он с легкостью может оставить конкурентов позади. К тому же Мясников не делает проблемы из-за разницы в возрасте с другими участниками.
«Да, многие ребята здесь моложе. Но на самом деле мы все одного возраста. Почему? Потому что то, что у нас было, оно уже прошло. А завтра у нас не наступило, — поясняет Александр Мясников.
— Мы живем в этом моменте сегодня. Будет ли у нас с вами завтра, мы не знаем. Поэтому мы ровесники. Да и плюс надо же кому-то за молодежью приглядывать».
Кадр из шоу «Богатырские игры». Фото: телеканал СТС
Ника Здорик: «Смотрю на этих прокачанных девчонок и думаю: «Боже, какие сильные, какие выносливые!»
А приглядывать за самим Александром Мясниковым и другими участниками будут ведущие — Дмитрий Масленников и Ника Здорик.
По словам Ники, ее жизнь круто изменилась после выхода в онлайн-кинотеатре сериала «Ландыши. Такая нежная любовь». Кстати, премьера нашумевшего телепроекта состоялась 23 февраля на телеканале СТС.
Как говорит актриса, сначала ее звали в «Богатырские игры» как участницу, а уже потом разглядели в ней ведущую.
Ника признается, что восхищается участниками, которые, судя по всему, посвящают большую часть своей жизни спорту. Сама актриса все детство занималась акробатическим рок-н-роллом и фитнес-аэробикой. Но сейчас, с учетом актерских нагрузок, спорт отошел в ее жизни на второй план. А наблюдение за «богатырями», конечно, мотивирует отправиться в спортзал.
Ника Здорик. Фото: телеканал СТС
«Смотрю на этих прокачанных девчонок и думаю: «Боже, какие сильные, какие выносливые!» Спорт очень важен, и я часто просыпаюсь и засыпаю с мыслью: «Пора начать заниматься». Но пока такой возможности нет. Единственное, играю в большой теннис, но не так часто и активно», — признается представителям СМИ Ника Здорик.
— А как вам партнерство с Михаилом Пореченковым и Дмитрием Масленниковым? — интересуется у актрисы Teleprogramma.org.
— Вначале, конечно, волновалась, но не потому, что я с ними работаю, а потому что для меня это новый формат, первый опыт в роли ведущей и огромная ответственность, ведь нет второго шанса что-то перезаписать, как в кино. Но, к счастью, все обошлось.
Михаил замечательный, Дима меня поддерживает, бодрит, для меня это очень важно. Он может что-то подсказать, ведь у него уже есть опыт, а я только начинающий игрок.
Дмитрий Масленников: «Мне часто говорят, что я подсуживаю своим друзьям»
Сам Дмитрий тоже сделал комплимент Нике Здорик, отметив, что Михаил Пореченков и Ника — это крутые профессионалы, вносящие эфирное разнообразие. А из участников его больше всего поразил Вася Артемьев, который когда-то был соведущим Дмитрия по шоу «Суперниндзя».
«Мы с ним впервые по разные стороны баррикад, и я смаковал момент, когда Вася выходил на арену, — отметил Дмитрий Масленников. — Он действительно показал феноменальные результаты, и я понял, что он, как ведущий спортивных проектов, прямо на своем месте. В отличие от меня — человека, который не занимается спортом, но ведет шоу про спорт».
— Василия можно назвать вашим любимчиком на этом шоу? Вообще, у вас появились свои фавориты?
— Мне часто говорят, что во многих проектах, где участвуют звезды, я подсуживаю своим друзьям. В любом случае понятно, что так или иначе с медийными персонами я знаком. Например, в «Играх» участвуют Натан, Вася Артемьев и Леша Столяров, с которыми мы прошли очень многое, общались на разных съемках.
Конечно, я за Лешу и других знакомых тоже переживаю, но не подсуживаю, потому что у нас все равны. И в моменте, когда происходит игра, я скорее слежу за выполнением правил.
Исключением можно назвать участие девочки из родного Усть-Катава. Я, честно говоря, был в шоке, что она появилась на этом проекте. Я ее лично не знал, хотя город маленький, в принципе мы все друг друга должны знать, но, когда услышал на федеральном канале название родного города, конечно, внутри у меня появилась улыбка.
Но и в целом многие ребята вызывают эмоции из-за непростых жизненных историй. Например, у нас одна мама троих детей пробежала 13–14 километров, не останавливаясь. Все эти эмоции неподдельные, потому что все происходит здесь и сейчас и в достаточно жестких условиях.
Михаил Пореченков и Дмитрий Масленников. Фото: телеканал СТС
— Один из ваших проектов посвящен исследованию заброшенных зданий и поиску призраков. Если включить юмор, как вы думаете, как вели себя бы участники «Богатырских игр» при встрече с привидением?
— Привидений нет. В одном из своих проектов я занимаюсь тем, что разоблачаю подобные истории. Леша Столяров, участник шоу, бывал со мной в таких местах. Это отдельный аттракцион эмоций, потому что Леша очень любит удивляться всему.
— Над какими проектами работаете в нынешнее время сами?
— Сейчас мы занимаемся проектом под названием «Новый перевал Дятлова».
На моем канале самый популярный проект про перевал Дятлова, и вот мы с командой нашли похожую историю, которая произошла относительно недавно — в 1993-м. Решили первыми рассказать ее, разузнать, что же там произошло, потому что вопросов очень много.
И даже есть одна выжившая, которая поделилась, как было на самом деле. Но, к сожалению, ее показания вызывают на порядок больше вопросов, чем ответов.
Когда мне рассказывают, что по непонятным причинам на глазах у этой 17-летней девушки (сейчас ей за 40) люди начали убивать себя, а мне через два дня лететь туда, это, конечно, вызывает страх в моменте. Тем более мы попали в похожие погодные условия, когда они погибли. Теперь пытаемся выяснить, что же случилось. Естественно, секретов не раскрываем. Смотрите!
Будем смотреть и шоу «Богатырские игры», когда оно появится в эфире телеканала СТС.
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