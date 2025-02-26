Пореченков — ведущий, Натан — Соловей-разбойник и участие чемпиона по поеданию хинкали: чем удивит спортивное шоу «Богатырские игры»

«Смотрю на этих прокачанных девчонок и думаю: «Боже, какие сильные, какие выносливые!» Спорт очень важен, и я часто просыпаюсь и засыпаю с мыслью: «Пора начать заниматься». Но пока такой возможности нет. Единственное, играю в большой теннис, но не так часто и активно», — признается представителям СМИ Ника Здорик.

— А как вам партнерство с Михаилом Пореченковым и Дмитрием Масленниковым? — интересуется у актрисы Teleprogramma.org.

— Вначале, конечно, волновалась, но не потому, что я с ними работаю, а потому что для меня это новый формат, первый опыт в роли ведущей и огромная ответственность, ведь нет второго шанса что-то перезаписать, как в кино. Но, к счастью, все обошлось.

Михаил замечательный, Дима меня поддерживает, бодрит, для меня это очень важно. Он может что-то подсказать, ведь у него уже есть опыт, а я только начинающий игрок.

Дмитрий Масленников: «Мне часто говорят, что я подсуживаю своим друзьям»

Сам Дмитрий тоже сделал комплимент Нике Здорик, отметив, что Михаил Пореченков и Ника — это крутые профессионалы, вносящие эфирное разнообразие. А из участников его больше всего поразил Вася Артемьев, который когда-то был соведущим Дмитрия по шоу «Суперниндзя».

«Мы с ним впервые по разные стороны баррикад, и я смаковал момент, когда Вася выходил на арену, — отметил Дмитрий Масленников. — Он действительно показал феноменальные результаты, и я понял, что он, как ведущий спортивных проектов, прямо на своем месте. В отличие от меня — человека, который не занимается спортом, но ведет шоу про спорт».

— Василия можно назвать вашим любимчиком на этом шоу? Вообще, у вас появились свои фавориты?

— Мне часто говорят, что во многих проектах, где участвуют звезды, я подсуживаю своим друзьям. В любом случае понятно, что так или иначе с медийными персонами я знаком. Например, в «Играх» участвуют Натан, Вася Артемьев и Леша Столяров, с которыми мы прошли очень многое, общались на разных съемках.

Конечно, я за Лешу и других знакомых тоже переживаю, но не подсуживаю, потому что у нас все равны. И в моменте, когда происходит игра, я скорее слежу за выполнением правил.

Исключением можно назвать участие девочки из родного Усть-Катава. Я, честно говоря, был в шоке, что она появилась на этом проекте. Я ее лично не знал, хотя город маленький, в принципе мы все друг друга должны знать, но, когда услышал на федеральном канале название родного города, конечно, внутри у меня появилась улыбка.

Но и в целом многие ребята вызывают эмоции из-за непростых жизненных историй. Например, у нас одна мама троих детей пробежала 13–14 километров, не останавливаясь. Все эти эмоции неподдельные, потому что все происходит здесь и сейчас и в достаточно жестких условиях.