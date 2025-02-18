Экс-участницу «Дома-2» Яну Шевцову обвинили в краже фотоаппарата

Заявление в полицию на бывшую участницу «Дома-2», которая еще и называет себя экс-возлюбленной рэпера Гуфа, Яну Шевцову, написал бизнесмен из Екатеринбурга.

Мужчина рассказал, что Яна Шевцова украла у него фотоаппарат со всеми комплектующими. По данным kp.ru, бизнесмен оценил свой ущерб в 160 тысяч рублей.

Бизнесмен признался, что отношения с Яной Шевцовой начались у него еще в 2023 году. Познакомилась парочка на Дне города. По словам мужчины, Яна Шевцова настойчиво предлагала ему встречи и очень кичилась тем, что принимала участие в скандальном реалити-шоу «Дом-2».

«На третьей-четвертой встрече она спросила: «А ты знаешь, кто я?». Она кичилась этим. Я говорю: «Мне все равно, кто ты». Мне действительно без разницы: человек — человек», — рассказал обворованный Яной Шевцовой бизнесмен.

Как уточнил мужчина, Яна Шевцова втерлась к нему в доверие и попросила дать ей фотоаппарат во временное пользование. Поскольку в то время они встречались, бизнесмен легко передал девушке технику. Но прошел уже год после их разрыва, а коварная Яна Шевцова и не думает возвращать чужое имущество. Телефон бывшего ухажера Яна заблокировала, так что ему осталось только пожаловать на кражу в полицию.