Дима Дмитренко вынес мебель, бытовую технику и столовые приборы из квартиры Ольги Рапунцель

Ольга Рапунцель нашла таки управу на бывшего мужа Дмитрия Дмитренко. Тот после развода с Ольгой Рапунцель отказывался освободить квартиру, которая приобреталась в браке.

Ольга Рапунцель с дочками Василисой и Софией была вынуждена снимать жилье. А Дмитрий Дмитренко, не моргнув глазом, привел на бывшие семейными квадратные метры новую пассию.

Ольга Рапунцель в личном блоге намекнула, что под нажимом ее некого бравого родственника Дмитрий Дмитренко квартиру освободил. Правда, предварительно напакостив бывшей. И своим дочкам, заодно.

Ольга Рапунцель рассказала, что Дмитрий Дмитренко снял карнизы вместе со шторами, забрал бытовую технику и все столовые приборы, вынес мебель из ванной, а еще зачем-то порезал ремни в автолюльке.