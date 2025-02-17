Алсу потребовала закрыть бывшему мужу Яну Абрамову выезд из России

Официальный развод Алсу и Яна Абрамова состоялся в августе 2024 года, однако судебные разбирательства вокруг раздела имущества продолжаются. Адвокаты певицы подали несколько жалоб в Савеловский районный суд. Первая жалоба касалась временного запрета на выезд Абрамова из страны, но суд не нашел достаточных оснований для удовлетворения этого требования.

Вторая жалоба содержала просьбу наложить арест на недвижимость, приобретенную в период с 2023 по 2024 год и зарегистрированную на третьих лиц. Речь идет о доме площадью 652 квадратных метра, земельном участке размером четыре гектара и ряде жилых помещений различной площади. Суд удовлетворил данное требование.

Стоит отметить, что Алсу и Ян Абрамов ранее считались одной из самых стабильных пар в российском шоу-бизнесе. Они состояли в браке с 2006 года и воспитывают троих детей: 18-летнюю Сафину, 16-летнюю Микеллу и 8-летнего Рафаэля.

По словам певицы, ее сердце свободно, и она не влюблена. Вместо этого Алсу наслаждается временем, проведенным с самой собой, и подчеркивает важность любви к себе.

Певица также упомянула, что обратилась за помощью к психологу, когда чувствовала себя потерянной и неуверенной в себе. Однако ее целью не было получить совет по поводу развода. Она искала ответы на вопросы о том, как справиться с внутренними переживаниями и найти гармонию.

Алсу призналась, что за долгие годы брака утратила ощущение своей настоящей сущности. Она рассказала, что со временем потеряла легкость, которая всегда была частью ее характера. Несмотря на свой зачастую грустный имидж, близкие знали ее как человека с отличным чувством юмора, легкого и жизнерадостного. Однако под грузом жизненных трудностей она стала тенью самой себя. Теперь, оглядываясь назад, Алсу замечает, что вновь обретает ту легкость и радость, которые были ей присущи раньше, и близкие подтверждают это, говоря, что она возвращается к тому, какой была прежде.