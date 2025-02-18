Милане Стар на 15-летие мама подарила квартиру в Москве

Юная певица Милана Стар, кумир девочек, стала обладательницей собственной квартиры в Москве. И это в пятнадцать лет!
Накануне, 17 февраля, дочь актера Виталия Гогунского и его бывшей жены Ирины Маирко Милана Стар отмечала свой пятнадцатый день рождения. В честь своей прекрасной даты юная звезда закатила вечеринку.
Самым ярким ее событием, как выяснилось теперь, стало вручение ключей от квартиры в Москве. Золотые ключи виновнице торжества лично в руки передала мама и продюсер Миланы Стар Ирина Маирко.
Узнав о столь драгоценном подарке Милана Стар завизжала от счастья. Именинницу поддержали ее гости.
Милане Стар и ее мама Ирина Маирко. Фото: соцсети Ирины Маирко
«Квартира в Москве, о которой ты мечтала», — подписала кадры с дочкой Миланой в личном блоге Ирина Маирко.