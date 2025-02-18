Погребняк высказалась в поддержку Муцениеце после ее встречи с сыном: «Мне трудно представить всю боль»

Мама четверых сыновей, блогер, продюсер и общественная деятельница Мария Погребняк поддержала актрису Агату Муцениеце, в жизни которой сейчас не самый благоприятный период.

Накануне Агата Муцениеце рассказала, как еще перед Новым годом случайно встретилась в магазине со своим сыном Тимофеем, который выбрал жить не с мамой, а с отцом Павлом Прилучным и мачехой Зепюр Брутян.

Увидев маму впервые за долгое время Тимофей не стал скрывать своего неудовольствия по поводу этого события. Агата Муцениеце сообщила, что беседа с сыном стала для нее еще одним поводом для боли и разочарования.

Мария Погребняк, узнав об этой истории, немедленно поддержала Агату Муцениеце. Она посочувствовала ее материнскому горю из-за разрыва с сыном Тимофеем.