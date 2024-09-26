Молодая копия Паулины, родила от Табакова: что известно о Софьи Синицыной, которую заподозрили в крушении брака Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Федор Бондарчук — именитый режиссер и продолжатель дела своего великого отца. Несмотря на авторитет в российском шоу-бизнесе, личную жизнь он не выставляет напоказ — оттого она и представляет особый интерес для сплетников. Ведь выражение «в тихом омуте...» отлично характеризует Федора как семьянина.
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Впервые Бондарчук потряс поклонников, когда решил развестись со своей первой женой — Светланой. Случилось это в 2016 году и не на пустом месте: за год до этого Федор Сергеевич сошелся с Паулиной Андреевой. Дело было невероятно обсуждаемым, в Сети молодую разлучницу кляли на чем свет стоит. Теперь же за нее массово переживают — к актрисе вернулся бумеранг.
Федор Бондарчук и Паулина Андреева давно не вместе
Федор Бондарчук и Паулина Андреева последний раз выходили в свет вместе осенью прошлого года. С тех пор режиссер посещал мероприятия в одиночестве и без обручального кольца.
Паулина ведет еще более скрытный образ жизни. Однако весной 2024 года она была приглашена в качестве гостьи в театральный подкаст «Упражнение в прекрасном». В кадре актриса появилась без кольца, без подтверждений и без опровержений относительно перемен в ее личной жизни.
Софья Синицына и Паулина Андреева имеют поразительной сходство. Фото: соцсети Софьи Синицыной / скриншот из видео на YouTube-канале «Театральный журнал»
В светской тусовке говорят, что началом конца послужило то, что в начале 2022 года Паулина уехала в Турцию и засветилась в компании весьма влиятельных, но неправильных людей. Однако супругам чаще приписывают творческие разногласия, которые неизбежно влияли на личные взаимоотношения.
За Федора Бондарчука Паулина Андреева вышла замуж в 2019 году, а через два года после бракосочетания у пары родился сын Иван, которого тщательно оберегают от прессы.
Софью Синицыну называют новой пассией Федора Бондарчука
Взрывной волной прошлась по пабликам новость о том, что брак Федора и Паулины распался окончательно и 57-летний режиссер уже не один. В пару ему приписали 29-летнюю Софью Синицыну, которая младше Паулины на шесть лет. С видным мужчиной она могла сблизиться на съемках сериала «Чистые».
Софья Синицына. Фото: соцсети Софьи Синицыной
У этой актрисы (которую называют вылитой копией Паулины) за спиной имеется мутная история. Она была вместе с Павлом Табаковым и родила в тот период времени дочь Мию. Молодой представитель еще одной актерской династии отказался жениться на девушке, даже после того, как ДНК-тест подтвердил его отцовство. Говорят, что у Софии на примете был другой человек, и гражданский муж не простил ей этой обиды. Зато Марина Зудина (вдова Олега Табакова и мать Павла) души не чает в Мии и очень рада каждой встрече с внучкой.
Софья Синицына воспитывает дочь от Павла Табакова. Фото: соцсети Софьи Синицыной
Теперь же имя Софьи Синицыной всплыло между Федором Бондарчуком и Паулиной Андреевой. В Сети в этом находят несомненный повод для улыбки.
Занозаза: «Какая-то Санта-Барбара. Это что, значит, Федя может стать отчимом внучки Табакова и таким запутанным образом породнить два клана? Ему по возрасту вдова Олега Павловича больше подходит, тем более у нее есть опыт жизни с режиссером».
Посторонним В.: «Софья Синицына хочет прикоснуться к великим: Табаков, Бондарчук — Янковскому приготовиться».
Сама же Синицына упивается ролью разлучницы и смеется над разлетающимися слухами. Она шутит, что хочет назвать свой блог «Творческое разногласие» — в честь основной причины развода Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Софья Синицына с юмором реагирует на слухи о своем романе с Бондарчуком. Фото: соцсети Софьи Синицыной
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