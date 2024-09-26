Молодая копия Паулины, родила от Табакова: что известно о Софьи Синицыной, которую заподозрили в крушении брака Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Федор Бондарчук — именитый режиссер и продолжатель дела своего великого отца. Несмотря на авторитет в российском шоу-бизнесе, личную жизнь он не выставляет напоказ — оттого она и представляет особый интерес для сплетников. Ведь выражение «в тихом омуте...» отлично характеризует Федора как семьянина.

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Впервые Бондарчук потряс поклонников, когда решил развестись со своей первой женой — Светланой. Случилось это в 2016 году и не на пустом месте: за год до этого Федор Сергеевич сошелся с Паулиной Андреевой. Дело было невероятно обсуждаемым, в Сети молодую разлучницу кляли на чем свет стоит. Теперь же за нее массово переживают — к актрисе вернулся бумеранг.