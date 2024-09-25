Бондарчук и Андреева действительно расстались, заявил экстрасенс Гришин: «Энергетически исчерпали друг друга»

В этом году многие звездные пары распались. Алсу решилась на развод с Яном Абрамовым, а Нюша — с Игорем Сивовым. На днях стало известно, что жена Сергея Шнурова, Ольга, тоже подала на развод. Примечательно, что теперь появились слухи, что рассталась Паулина Андреева с Федором Бондарчуком. Они были вместе с 2015 года. Потом пара сыграла роскошную свадьбу. А в 2021 году у них родился сын Иван. В последнее время супруги не выходили в свет вместе. Более того, актриса даже на работе почти не появлялась. И 25 сентября телеграм-канал «Антиглянец» со ссылкой на инсайдеров объявил, что пара распалась.

Для Teleprogramma.org ситуацию прокомментировал экстрасенс, таролог и маг Алексей Гришин. Он не стал отрицать, что у супругов действительно была размолвка.

«Скорее всего, это правда, но не по какой-то драматической причине, а по причине того, что они дали друг другу все, что могли дать. То есть весь энергопотенциал, который мог быть в паре, они реализовали. Они вдохновили друг друга. И, грубо говоря, энергетически исчерпали друг друга. И, скорее всего, впереди их ждут и его, и ее новые взаимоотношения. Сейчас у пары такой некий штиль. Они переосмысляют то, что с ними произошло, и думают, как им переформатировать их взаимоотношения», — высказался экстрасенс.