Бывшая гражданская жена Павла Табакова Софья Синицына сблизилась с Федором Бондарчуком на съемках сериала «Чистые»

Федор Бондарчук ведет закрытый образ жизни. Он уже давно состоит в браке с Паулиной Андреевой. У них растет сын Иван. Ради нее режиссер ушел от первой жены Светланы. Однако на днях появились слухи, что супруги расстались. Федор перестал носить обручальное кольцо. Также уже давно его не видели в компании возлюбленной на красной дорожке. А теперь в Сети обсуждают, что разрушить семью могла другая женщина. Режиссера подозревают в романе с актрисой Софьей Синицыной, которая ранее была в гражданском браке с Павлом Табаковым. Они могли сблизится на съемках сериала «Чистые».

29-летняя Софья очень похожа на 35-летнюю Паулину. Пока сам Бондарчук никак не комментирует слухи. Его жена тоже предпочитает хранить молчание. А Синицына только смеется над тем, что ей пишут в соцсетях.

Напомним, что у нее есть дочка Миа от Табакова. Она дружит с мамой бывшего бойфренда Мариной Зудиной и дает ей играть с внучкой.