Калашникова отреагировала на слухи о расставании Бондарчука с Андреевой: «В светской тусовке обсуждают несколько версий их разлада»

Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Фото: Global Look Press

Анна Калашникова призналась, что у Федора Бондарчука появилось новое увлечение, которое могло разрушить его брак.

Федор Бондарчук всегда вел скрытный образ жизни. Он предпочитает не давать интервью. На публике режиссер появляется, когда представляет свои новые работы в кино. Уже почти 10 лет он строит отношения с Паулиной Андреевой. У пары подрастает сын Иван. Однако появились слухи, что они расстались. Пока этому нет никаких подтверждений. Федора уже давно не видели в компании жены. При этом он ведет передачу «Кино в деталях». А вот Паулина не так давно вернулась к съемкам. Она брала паузу на длительное время.

Ситуацию прокомментировала Анна Калашникова. В беседе с Teleprogramma.org она призналась, что слухи о расставании пары ходят давно.

«В последнее время Федор появляется без обручального кольца и без Паулины, поэтому все сейчас заговорили об их разводе. Паулина, как говорят, живет с ребенком в Питере. В светской тусовке обсуждают несколько версий их разлада. Кто-то говорит о том, что супруги не сошлись по части политической позиции. А кто-то намекает на новое увлечение Федора. Думаю, мы не скоро узнаем истинные причины, поскольку оба не ведут соцсети и редко дают интервью», — высказалась Анна.

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