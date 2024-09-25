Калашникова отреагировала на слухи о расставании Бондарчука с Андреевой: «В светской тусовке обсуждают несколько версий их разлада»

Федор Бондарчук всегда вел скрытный образ жизни. Он предпочитает не давать интервью. На публике режиссер появляется, когда представляет свои новые работы в кино. Уже почти 10 лет он строит отношения с Паулиной Андреевой. У пары подрастает сын Иван. Однако появились слухи, что они расстались. Пока этому нет никаких подтверждений. Федора уже давно не видели в компании жены. При этом он ведет передачу «Кино в деталях». А вот Паулина не так давно вернулась к съемкам. Она брала паузу на длительное время.

Ситуацию прокомментировала Анна Калашникова. В беседе с Teleprogramma.org она призналась, что слухи о расставании пары ходят давно.

«В последнее время Федор появляется без обручального кольца и без Паулины, поэтому все сейчас заговорили об их разводе. Паулина, как говорят, живет с ребенком в Питере. В светской тусовке обсуждают несколько версий их разлада. Кто-то говорит о том, что супруги не сошлись по части политической позиции. А кто-то намекает на новое увлечение Федора. Думаю, мы не скоро узнаем истинные причины, поскольку оба не ведут соцсети и редко дают интервью», — высказалась Анна.