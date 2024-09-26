Светлана Бондарчук устроила танцы дома на фоне слухов о разводе ее экс-мужа с Паулиной Андреевой

Светлана Бондарчук уже четыре года состоит в браке с Сергеем Харченко. У пары больше года назад родился сын Петр. Ходят слухи, что светская львица воспользовалась услугами суррогатной мамы. Примечательно, что ранее она была в браке с Федором Бондарчуком, но он ушел от нее к молодой актрисе Паулине Андреевой. Режиссер сыграл свадьбу с избранницей в 2019 году. Потом она родила ему сына Ивана. Но недавно появились слухи, что они расстались. Актер перестал носить обручальное кольцо. В светских кругах подозревают, что разлад в семье мог произойти из-за 29-летней Софьи Синицыной, с которой ему приписывают роман.

Также недавно Светлана подала в суд на бывшего мужа. Она решила получить часть его бизнеса. Многие уверены, что она это сделала, когда узнала о предстоящем разводе Федора. А накануне светская львица устроила танцы у себя дома. Она облачилась в черное платье и колготки. Муж заснял, как она веселится.