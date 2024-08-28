Бывшая жена Федора Бондарчука подала иск к режиссеру, чтобы получить 50% его бизнеса и недвижимость

Режиссер Федор Бондарчук долгое время был в браке со Светланой Бондарчук . У пары есть сын Сергей и дочка Варвара. В 2016 году супруги развелись. Тогда у Федора Бондарчука уже был роман с Паулиной Андреевой. Влюбленные сыграли свадьбу в 2019 году. У них растет сын Иван. У Светланы Бондарчук также наладилась личная жизнь. Она вышла замуж за фотографа Сергея Харченко. Не так давно у них родился сын Петр .

На днях стало известно, что бывшая жена подала иск в суд на Федора Бондарчука . Она хочет получить половину его бизнеса и недвижимость. Спустя 8 лет после развода Светлана Бондарчук хочет добиться справедливости, пишет KP.RU.

Отметим, что Федор Бондарчук оставил бывшей жене 300-метровую квартиру на Патриарших прудах, а также выделил ей ежемесячное содержание, сумма которого хранится в тайне. Потом режиссер также взял на себя расходы по аренде квартиры, которая понадобилась светской львице под гардероб.

Но у самого Федора Бондарчука есть огромный особняк, квартира в центре Москвы и элитная недвижимость на Мосфильмовской улице. Оказалось, что режиссер просто перестал платить содержание бывшей жене после того, как она снова вышла замуж. Поэтому теперь Светлана Бондарчук хочет получить доходы от бизнеса, а также поделить загородный дом и одну из квартир режиссера.

«Она считает, что муж должен ей половину доходов, полученных им от проектов, на которых он зарабатывал во время их брака», — высказалась подруга Светланы Бондарчук .