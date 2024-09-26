Вассерман заговорил о семье, а Харламов мучился с зубной болью: как прошла премьера сериала «Последний богатырь»

В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера сериала «Последний богатырь». Это продолжение трех картин о сыне Ильи Муромца, Иване, который из современной Москвы попадает в сказочное Белогорье.
Только теперь персонажу уже 50 лет, и он вместе с женой воспитывает двух дочерей, которые тоже наделены качествами волшебниц. Корреспондент Teleprogramma.org побывала на премьере кинокартины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Виктор Хориняк: «Богатырь — это состояние души»
Одним из первых на красной дорожке появился исполнитель главной роли Виктор Хориняк. Актер признался, что в детстве его любимым героем был Иван, крестьянский сын, который сражался с Чудом-юдом. А своего персонажа он уважает за находчивость, за то, что для него не существует безвыходных ситуаций, а также за его легкость и открытость.
«Богатырь — это состояние души. Это не только физическое здоровье, но и готовность свернуть горы. Боюсь, что я не могу так себя оценить. У меня силенок не хватит», — поясняет Виктор.
А помимо своего героя Виктор бы сыграл Змея Горыныча, Чудо-юдо и Лихо Одноглазое.
Виктор Хориняк. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Актер Владислав Ветров отметил, что приходилось работать в режиме жесткой мультипликации. А самым сложным в проекте была предельная условность.
Также артист признался, что в одной из сцен его подвешивали на кране. Так что это были довольно экстремальные съемки!
Анатолий Вассерман не нарушит обет безбрачия
В сериале «Последний богатырь» появится и знаменитый участник интеллектуальных игр, депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он выступил в роли камео, то есть самого себя, но в предлагаемых обстоятельствах. А на премьеру Анатолий Вассерман пришел в своем неизменном образе — в сером лонгсливе и брюках с накладными карманами. На груди у депутата красовалась сумка для планшета.
Журналисты заодно поинтересовались у Анатолия Вассермана, не собирается ли он нарушить обет безбрачия, который он дал еще в молодости, и завести семью.
Анатолий Вассерман. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
«Вы знаете, в моем возрасте уже поздновато, — отреагировал депутат. — Мне уже 72 года».
«А вдруг попадется вам красотка с таким же умом? — спросила представительница СМИ с загадочной улыбкой на лице. — Не переубедить вас?»
«Не переубедить», — сказал как отрезал депутат, лишая «умных красоток» всякого шанса на сближение.
Эвелина Бледанс раскрыла тайну Гарика Харламова
Телеведущая Эвелина Бледанс пришла на красную дорожку в брючном костюме, с жакетом оверсайз и в черном топе. Ее сопровождал сын Семен в модном черном бомбере. Во время общения с журналистами Эвелина выдала личную тайну юмориста Гарика Харламова, сыгравшего в сериале «Последний богатырь» Колобка. Оказалось, что в разгар премьеры Гарика настигла зубная боль.
«Он не хочет выходить к вам сейчас, говорит: «Я пошел, начал давать интервью и понимаю, что не могу улыбаться, говорить тоже не очень». Иногда поход к зубному перед премьерой неминуем», — сказала Эвелина.
Эвелина Бледанс с сыном Семеном. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Сам Гарик на красной дорожке все же появился, только уже под занавес мероприятия. Он попозировал фотографам, но не стал давать никаких комментариев.
Катя Лель: «Когда я родилась, папа даже не хотел ехать в роддом»
Катя Лель, также посетившая премьеру, поверх черного платья надела красный двубортный жакет в стиле а-ля 90-е и массивную золотую цепь, с которой перекликаются золотые пуговицы. Видимо, таким образом певица косплеит образ новых русских.
Артистка призналась, что ее любимый персонаж в сериале «Последний богатырь» — это, безусловно, Иван. По словам певицы, ее папа мечтал о сыне и хотел назвать его именно так.
Катя Лель. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
«А когда я родилась, он даже не хотел ехать в роддом. Так мечтал о сыне! Но когда мне исполнилось десять лет, мой папа попросил прощения и сказал: «Какой я был дурак. Да я бы тебя и на десять пацанов не променял бы. Конечно, каждый мужчина почему-то хочет сына, но тает от дочерей», — поделилась Катя Лель.
Как раз с дочерью Маргаритой и невесткой Евой на премьеру сериала заглянула певица Жасмин. Для выхода в свет она выбрала черное платье-комбинацию, а поверх надела объемный черный жакет. Маргарита и Ева тоже были облачены в total black.
Певица Жасмин с дочерью и невесткой. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Вообще, радует, что на премьеру проекта звезды приходили семьями. Владимир Маркони — с женой и двумя детьми, которые с удовольствием позировали прессе, Елена Борщева — с двумя дочерями, актер Станислав Бондаренко — с дочкой, актер Денис Никифоров — с женой и детьми.
А то в последнее время среди звезд наметился тренд на разводы. И в эту струю недавно попал и певец SHAMAN, который расстается с женой Еленой Мартыновой. Так что большое уважение тем, кто в этом сложном мире еще пытается сохранить свой маленький островок семейного счастья.
Читайте также: