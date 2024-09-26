Вассерман заговорил о семье, а Харламов мучился с зубной болью: как прошла премьера сериала «Последний богатырь»

В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера сериала «Последний богатырь». Это продолжение трех картин о сыне Ильи Муромца, Иване, который из современной Москвы попадает в сказочное Белогорье.

Только теперь персонажу уже 50 лет, и он вместе с женой воспитывает двух дочерей, которые тоже наделены качествами волшебниц. Корреспондент Teleprogramma.org побывала на премьере кинокартины.

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Виктор Хориняк: «Богатырь — это состояние души»

Одним из первых на красной дорожке появился исполнитель главной роли Виктор Хориняк. Актер признался, что в детстве его любимым героем был Иван, крестьянский сын, который сражался с Чудом-юдом. А своего персонажа он уважает за находчивость, за то, что для него не существует безвыходных ситуаций, а также за его легкость и открытость.

«Богатырь — это состояние души. Это не только физическое здоровье, но и готовность свернуть горы. Боюсь, что я не могу так себя оценить. У меня силенок не хватит», — поясняет Виктор.

А помимо своего героя Виктор бы сыграл Змея Горыныча, Чудо-юдо и Лихо Одноглазое.