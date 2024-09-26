Певец SHAMAN подтвердил, что разводится с женой после семи лет брака: «Наше совместное решение»

Ярослав Дронов, более известный какSHAMAN, стал очень популярным в последние годы. Он постоянно был окружен вниманием поклонниц. Однако сердце артиста было занято. Он семь лет состоял в браке с топ-менеджером «Мегафона» Еленой Мартыновой, бывшей супругой писателя Александра Цыпкина. Но недавно артист перестал носить обручальное кольцо. А 26 сентября появились слухи, что супруги разводятся. Дронов вышел на связь и подтвердил, что они с Еленой больше не пара. Он не стал утаивать, что его работа отразилась на личной жизни, что и стало причиной развода.

«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», – пояснил Ярослав в соцсети.

Для поклонников эта новость стала шоком. Напомним, что на днях также подала на развод жена Сергея Шнурова Ольга, а еще на грани расставания, по слухам, оказались Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Летом в разводе сообщили Нюша, Алсу, Анна Нетребко и другие селебрити.